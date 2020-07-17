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退休勞工注意！無論年齡多大　重返職場每月照領6%雇主提撥勞退金　

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲勞工退休後再就業，雇主仍要提撥６％。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

60歲的郭先生，去年退休，領到1百多萬的勞退舊制退休金，當下也到勞保局申請勞保老年給付，當時申請的是一次請領，但由於家中開銷頗大，自行評估後，認為還可繼續上班，因此又再到其他公司上班。

郭先生原本以為勞保、勞退都領完了，養老金只能靠自己存，沒想到，領到新公司第一個月薪資時，發現還能參加新制勞退，僱主也依法為他提撥6%退休金，讓他鬆了一口氣。

請繼續往下閱讀...

已退休並請領勞保老年給付，若再度就業　雇主還是要為勞工提撥6%勞退金

勞保局表示，已退休領取勞保老年給付或超過65歲領取其他社會保險養老給付的人，不能再加入勞保普通事故保險和就保，但勞工無論是否已經領取勞保老年給付或是勞工退休金後再工作，只要僱用單位適用勞基法，雇主即應在勞工到職日，至少為勞工提繳每月工資6%的勞工退休金，直到離職日止。

勞保局說，2005年上路的勞退新制，規定雇主提撥退休金適用對象為適用勞基法勞工，並未限定是否投勞保或是年齡上限，因此勞工無論年齡多大，有無參加勞保，只要有受僱事實，且適用勞基法，雇主仍要繼續按月提撥該勞工薪資6%到勞退新制帳戶。

所以，勞保局也再度提醒重返職場的勞工，要留意查詢勞工退休金個人專戶資料，掌握雇主是否確實為自己提繳勞工退休金，別讓自己的權利睡著了。

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