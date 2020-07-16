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35歲護理師「股市從容提款」！竟不曾重傷　她一招點出關鍵

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余如盈習慣短線操作，堅持只要部位虧損10%就無條件出場。

圖文／鏡週刊

從護理科畢業就開始投資股票的余如盈，直到4年前才找到適合自己的操作方式，談起獲利成績，她提到，這些年都固定保持10萬的資金池，靠著操作股票期貨，每個月平均能「提出」2萬至3萬元現金。若換算成投資績效相當驚人，至於為何能保持常勝？她強調，在控制虧損的能力。

 

能做到每月都從股市提款數萬元，代表余如盈的操作勝率高，而高密度的篩選是關鍵，她笑說，自己的選股法也不是什麼太高深的技巧。首先，她會從近期熱門族群下手，「公司有題材、有討論度，股價才有波動。」她強調，短線的股期交易就是在跟時間賽跑。

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接著從籌碼面著手，找出3大法人合計連續買超3天的個股。「找有大人顧的股票，其中，我特別看重投信進出，一定要連買3天。」最後，靠技術線型輔佐找買賣點，「掌握買黑不買紅原則，若股價跌到月線附近，且月線上彎，就是很好的買點。」

余如盈強調，短線操作，方法是其次，要穩定獲利，最重要的還是資金控管。「懂得停損比懂得賺錢重要太多，千萬不要跟股票談戀愛。」一旦股價不如預期就要砍，不要眷戀。而她堅持只要部位虧損10%就無條件出場。另外，她的資金池也不會因為獲利就放大水位，永遠保持在10萬元，最多15萬元，若不慎虧損就拿存款補滿。

因為嚴格控制10%停損，因此她的資產幾乎不曾重傷。「我不會放大資金池去追求更高報酬，因為可能輸一次就沒了，交易就是要留得青山在，下次再報仇。」權證小哥就特別稱讚余如盈的心理素質，「不貪心，紀律操作，這是她能夠每月從容從股市提款的原因。」

余如盈投資小檔案
  • 出生：1985
  • 畢業：輔英科技大學護理科
  • 現職：護理師
  • 投資資歷：10年
  • 操作工具：股票、期貨
  • 婚姻：已婚
  • 投資座右銘：停損比停利重要，留得青山在、下次再報仇。


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