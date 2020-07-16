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川普金髮不見了！髮色突然變成銀白　網驚：染髮劑用完了？

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲川普14日以天然銀灰色髮色現身。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

在過去的印象中，美國總統川普總是以一頭飄逸的金髮示人，不過他14日在白宮玫瑰花園發表公開談話時，外界驚訝發現川普的髮色變了，從往常的「金到發亮」的亮黃色轉變為更符合他真實年紀的銀灰色。

綜合外媒報導，今年已經74歲的川普仍然相當注重自己的外表，過去他一直以「彷日曬」的橘黃膚色和梳理整起的金色頭髮出現在鏡頭前。不過，在14日於白宮舉行的一次記者會上，他的頭髮明顯變得灰白了不少。

許多網友留言詢問說，「剛看完川普的記者會，是有人把他的色調調低嗎？」其他網友則打趣猜測，「可能他用光了黃色染髮劑」、「川普上任以來作出最正確的決定…不再把頭髮染成橘黃色。」

《紐約郵報》（New York Post）認為，川普以自然的銀灰色頭髮現身，可能與近期全美各地因疫情關係，越來越難約到理髮師或美容師有關。

▼川普15日在喬治亞州出席活動時，髮色又變回原本的金黃色。（圖／路透）

▲▼川普2020年7月15日在喬治亞州出席活動。（圖／路透）

事實上，這並不是川普第一次公開改變髮型。2019年6月3日，川普前往維吉尼亞州一處教會為槍擊案遇難者致上哀悼之意，當天川普將頭髮全部往後梳，新髮型當時也曾引起討論。

▼川普去年曾短暫將長髮全部向後梳。（圖／路透社）

▲▼川普2日頂著新髮型出席活動。（圖／路透社）

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