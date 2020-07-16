快訊／紙本三倍券領券破500萬人次！有折痕及髒污處理原則曝光

▲振興三倍券今（16）日為開放領取實體券第二天。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（16）日為開放領取實體券第二天，依據經濟部統計，截至今天下午10時為止，全台已有527萬6937人完成領券；官員也提醒，依振興三倍券兌付要點，振興三倍券餘留在3/4以上，只要在號碼、文字及花紋可辨識的狀況下，三倍券上的折痕及髒污並不會影響其使用。

依據經濟部統計，目前全台申購三倍券已達1207萬3251人次，其中透過官網預購者有53萬3557人，選擇四大超商預購者有981萬3853人；至於數位綁定共172萬5841人，含信用卡115萬4946人，電子票證23萬0256人，行動支付34萬0639人。

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近日網路謠傳言稱「振興券千萬不要折起來，也不能有髒污，否則銀行會拒收，因此店家也會拒收有折痕或汚損的振興券」，經濟部特別澄清下列三種情形之一者金融機構皆會受理，且可照全額兌付：1.破損，但餘留部分在四分之三以上；2.破損，但片片能吻合；3.污損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨認。符合上述情形之一之三倍券，並無網路上所謠傳店家及銀行拒收折痕及髒污三倍券的問題，請民眾安心使用三倍券。

振興三倍券自7月15日開放領券，兩天累計已逾470萬人領取，其中第1梯次於超商預訂領取者有逾315萬人，直接至郵局領用者近157 萬人，已領券民眾可持三倍券至實體店家消費，舉凡夜市、商圈、超商超市、餐廳、百貨等等皆可使用，經濟部提醒三倍券使用期限至109年12月31日。

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