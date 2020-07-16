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勞長許銘春保證勞保不會倒　拋「給付率微調」解決勞保破產危機

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▲▼立法院社福衛環委員會 勞動部長許銘春答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲勞動部長許銘春強調勞保不會倒，政府會負起責任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者余弦妙／台北報導

勞保到底會不會破產？勞動部長許銘春今（16）日接受採訪時指出，勞保不會倒，政府有決心要處理勞保財務問題，並強調「勞保倒了，國家也就倒了」，政府絕對不會讓勞保基金到2026年破產那天才來解決問題。

根據勞保局統計資料顯示，2017年勞保的收入與支出就達到「死亡交叉」，收支比已變成-275億，直到去年還是支出大於收入。對此，許銘春也說，勞保年改一定要做，因為目前勞保隱藏債務截至去年已達到10兆多，按照數據來看，自2017年每年都呈現負成長2百多億，而在今年政府也首次撥補200億元給勞保，4月份錢就已經入帳。

請繼續往下閱讀...

不過，許銘春也說，明年也會持續由中央政府撥補，這也經得到院長的承諾，目前也已經編列到勞動部的預算之中，明年預估也最少會撥補200億元，也不排除會再向中央多爭取一些。

至於勞保年改是否一定要進行，許銘春則說，這是一定要做的，目前勞保每個月就會增加1萬人請領，雖然目前勞保年改草案尚未通過，但許也說，改革很難做到每個人都完全地滿意，只能期望過程是政府與勞工兩者之間都要互相體諒擔待，擬出1個可以再走10年或20年的方案，用時間換取後續再改革的空間，勞動部預計會在年底提出1個勞保年改版本，也讓民眾了解，政府確實要做勞保年改了。

許銘春更拋出勞保年改具體方向包括，勞保費率調整、平均薪資採計年間拉長、政府撥補挹注勞保基金，且第1次拋出「年資給付率微調」的方向。

許銘春也強調，勞保年改一定會做，指示還有許多細節還在討論與規劃，勞保絕對不會倒，政府會負起責任，找出最大公約數做出調整，這也是大家都必須共同面對的問題，勞保議題若是放著不管，才是對年輕人最大的剝削。
 

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