「香港Game Over了」金融中心地位不保！港籍安聯總經理嘆：台灣也難以取代

▲安聯人壽總經理林順才來自香港。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

港版《國安法》上路後，美國已取消香港「特殊待遇」作為制裁手段，外界認為可能將引爆香港企業外移潮，資金恐迅速流逝。來自香港的安聯人壽總經理林順才坦言，「香港已經Game Over了」，未來將失去國際金融中心地位，不過台灣也很難在此取代香港，這些商機將被英國倫敦、美國紐約奪去。

林順才說，香港是中國的重要門戶，之所以能成為國際金融中心，是因為法治、透明、國際化的基礎，尤其是健全的法治系統，才能逐漸從區域金融中心逐漸發展成全球金融中心；如今港版《國安法》通過後，香港法治基礎已被打掉，等於失去了信任，「香港已經Game Over了。」如此發展讓他感到難過。

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香港失去了金融中心地位，台灣是否有機會取代？林順才認為，台灣於金融的法規管制相對保守，與日本東京的觀念一樣「比較封閉」，自由度無法與香港相提並論；新加坡相對較有機會，然而論金融中心的商機，仍會回到英國倫敦或美國紐約。

至於外界關注，香港企業外移，香港金融人才是否會流入台灣？林順才表示，不少香港人想來台灣，但不確定是否有這麼多機會；香港人來台灣最大的阻礙是「稅制問題」，香港稅率最高僅15%，台灣則是40%。他認為，國際金融中心的自由度高，管制不能太嚴格，規則簡單清楚，才能發揮真正效益。