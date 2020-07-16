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爺爺自備手電筒…只想看清愛妻「最後一面」　萬人不捨全淚崩

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▲▼馬來西亞老翁自備手電筒送妻最後一程，逼哭上萬網友。（圖／翻攝自Facebook／Sonia Teo）

▲馬來西亞老翁自備手電筒送妻最後一程，逼哭上萬網友。（圖／翻攝自Facebook／Sonia Teo）

記者王致凱／綜合報導

馬來西亞一名視力不佳的9旬老翁，為了能在靈堂上看清楚心愛妻子的遺容，自備了手電筒到場送她最後一程。在儀式會場上，老翁拿著手電筒靜靜凝望妻子最後一面，畫面令人不捨，旁人見到夫妻真摯的愛情，也無不為之動容。

根據星洲網報導，馬來西亞柔佛州峇株巴轄永平一對9旬老夫婦結縭78年，是當地人人稱羨的恩愛夫妻。妻子江畫眉（93歲）7月2日晚間於家中安詳辭世，丈夫陳有理（94歲）強忍悲痛，出殯當天堅持要陪妻子走完人生最後一程。

陳有理的外孫女張尤佳近日在臉書上分享老夫妻的愛情故事，形容「這是我看過最美的愛情」，引起廣大迴響，貼文短短5天獲得超過4萬網友按讚，2.8萬人分享。網友們紛紛留言感嘆，「好感動的愛情」。

張尤佳在臉書上寫道，外公外婆從小就是青梅竹馬，兩人在第二次世界大戰結束後成婚，從此走過78年寒暑，一生不離不棄。張尤佳寫道，「他眼睛不好，看不清外婆的遺容，所以自備了手電筒，要看他最心愛的人最後一面，還說他78年來都沒有罵過外婆，她還是依然漂亮。」

陳有理的孫女陳紫伊則表示，早年祖父視力還沒有惡化前，經常穿著白色背心、騎著摩托車，載著打扮漂亮的祖母出門，當地許多人都知道這對恩愛夫妻，也曾見過夫妻倆騎車出遊的情景。

陳紫伊說，祖母近期健康狀況不佳，曾經2次入院，出院後則一直臥病，到後期已經無法吞嚥，但祖父仍每天貼心替她準備早餐，就像往常一樣。陳紫伊回憶，祖母臨終當天，特別叫了祖父進房，紅著眼眶凝望著他，仿彿是無聲的道別。

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