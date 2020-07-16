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醫院老闆偽造新冠肺炎「陰性證明」爽賺1000萬　潛逃印度邊境落網

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▲▼ 孟加拉,醫療 。（圖／路透）

▲孟加拉疫情仍然相當嚴峻，但是卻爆出醫療機構老闆提供偽造的核酸檢測陰性證明。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發至今已經超過半年，隨然全球疫情仍然，但部分抗疫成功的國家開始逐步對外開放，以核酸檢測陰性證明取代採檢或隔離14天的措施，但是在孟加拉有一名醫院老闆，涉嫌偽造新冠肺炎的陰性證明，欺騙該國的衛生機構，不法獲利高達35萬美元（折合新台幣約1000萬）16日遭到孟加拉警方逮捕。

根據CNN報導，孟加拉當局說，現年43歲的沙希德（Mohammad Shahed）逃亡了9天後遭到落網，當時他戴著頭巾時試圖越過河流入境鄰國印度。

孟加拉警方的精銳反恐部隊快速行動營 （Rapid Action Battalion）發言人比拉（Ashique Billah）上校說，沙希德被指控為新冠病毒核酸檢測，提供造假的陰性證明，沙希德的醫療機構與政府達成協議，將提供免費的核酸檢測服務，但是有人投訴沙希德向他們收取病毒治療費用，並且收費提供假的未感染證明。

比拉上校說，沙希德旗下擁有2間醫療機構，大約進行了4000次的正常檢驗作業，卻另外偽造了6500次的陰性證明。法院已批准警方對沙希德拘留10天以進行訊問。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，孟加拉超過193,500人感染了該病毒，其中2,457人死亡。但是許多人擔心，由於孟加拉國有限的測試能力，真實數字可能更高。

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