掉漆！電子化支付比例首見倒退嚕　跌破4成落後目標

▲根據金管會統計，到今年第1季為止，電子化支付比例降至38.9%，主要是受到疫情影響所致。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（16）日發布最新統計，到今年第1季為止，電子化支付比例為38.9%，較去年底的40.91%還低，主要是受到疫情影響，連帶影響民眾消費，也是政府推動電子化支付比例以來首見下降。

隨著振興三倍券正式開放領券、消費，民眾選擇領實體券多過數位綁定，台北市長柯文哲對此發表看法，認為台灣數位基礎建設不好，外界關注此舉是否會打擊政府推動電子化支付的信心，以及未來會如何加強。

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金管會銀行局副局長林志吉表示，整體來看，與各方面因素都有關聯，像是領實體券可分開使用、數位綁定則有場域限制等，因此會參考振興三倍券的經驗，在數位推動上做一些改進。

金管會在2016年提出電子化支付5年倍增計畫，目標設定到2020年，電子化支付比例從26%提高至52%，不過從金管會統計資料顯示，到2019年比例突破4成，占比40.91%，但到今年第1季為止，卻降至38.9%，也是政府推動電子化支付比例以來首見下降。

銀行局官員說明，今年因疫情關係，連帶影響民眾消費，使得悠遊卡、信用卡等電子支付工具，使用金額也明顯減少，尤其是這幾個月民眾出國次數大幅減少，使用信用卡消費也跟著大減，但民生日常消費（如繳稅等）仍在，只是消費形式從實體轉為網路商店，因此實體交易金額會較少。