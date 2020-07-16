亞獅康-KY第2季淨值為負數　8/25終止櫃檯買賣

▲亞獅康經營團隊。（圖／翻攝櫃買中心）

記者姚惠茹／台北報導

亞獅康-KY（6497）日前公告第2季每股虧損 0.62 元，上半年每股虧損1.11元，雖然虧損較去年縮減，但每股淨值-1.36元，根據規定必須要下市，因此櫃買中心今（16）日公告自8月25日起終止櫃檯買賣。

根據公告內容，董事會確認亞獅康-KY經證券主管機關終止櫃檯買賣，為維護及協助股東實現價值，董事會授權本管理階層制訂股份全面轉換計畫，透過該轉換計畫賦予股東有權依序於未來6~12個月內將其所持股份轉換為在那斯達克掛牌的美國存託憑證，該全面轉換計畫將在董事會最終決議後公布相關細節。

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營運方面，亞獅康旗下新藥，包括異位性皮膚炎藥物ASLAN004及治療急性骨髓性白血病 (AML) 的口服抑制劑ASLAN003，執行長傅勇表示，隨著新加坡逐漸解除因應新冠肺炎(COVID-19)的禁令，亞獅康預計將在8月初恢復ASLAN004多劑量遞增藥物試驗(MAD)的招募。

傅勇指出，因新冠肺炎疫情持續影響造成受試者延遲招募，亞獅康預計在第4季分享更多的試驗數據，並持續積極準備在澳洲和美國增設臨床試驗地點， 以加速受試者招募，有利於2021年展開異位性皮膚炎全球性第2b期臨床試驗。

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