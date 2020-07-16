離岸風電本土化擴大！MHI Vestas再簽採購協議　在台組裝功率轉換模組

▲MHI Vestas與KK Wind Solutions簽訂採購協議將在台建造世界級先進工廠以組裝功率轉換模組。（圖／MHI Vestas提供）

記者姚惠茹／台北報導



MHI Vestas今（16）日宣布與KK Wind Solutions(KK)簽署採購協議，內容涵蓋在台組裝功率轉換模組(PCM)，以及低電壓配電櫃(Low Voltage Cabinets)和不斷電系統(UPS)，未來將用在台灣的離岸風電場，實現台灣離岸風電最為完整的在地產業鏈。



KK Wind Solutions在風力發電的電力系統方面已累積40年的經驗，因此該採購協議更強調將產業知識和技術帶到台灣的重要性，KK Wind Solutions的投資將包含雇用及培訓在地員工，使高技術性的離岸風機零組件實務知識得以轉移。



KK Wind Solutions將在台中港附近建造工廠，負責組裝功率轉換模組，該模組是將風能轉換成電力的關鍵電力電子系統，而確保最佳電力供應及風機臨界負載水準的低電壓配電櫃和不斷電系統也將在此生產，創造長期永續的生產就業機會。



MHI Vestas供應鏈長Robert Borin表示，簽署功率轉換模組組裝協議，以及在地供應低電壓配電櫃和不斷電系統等高度專業化的零組件，是台灣離岸風電重要的一步。大型專用廠房將為台灣帶來潔淨能源的就業機會、產業知識轉移和經濟振興。



全球機電系統供應商KK Wind Solutions將在台灣設立公司，並與在地夥伴合作，計劃在2021年第4季首次交付功率轉換模組。



KK Wind Solutions技術長兼商務長René Balle表示，很榮幸能成為MHI Vestas的共同開發策略夥伴，獲選為台灣功率轉換模組的供應商，並為台灣帶來極具價值且永續的本土化計畫，供應整個亞太地區，已準備好擔任領頭羊的角色，為台灣離岸風電建立永續的產業知識及製造版圖。



MHI Vestas現已在台灣簽署多項本土供應合約，包含葉片、葉片材料（膠黏劑、樹脂、拉擠碳板）、塔架、配電盤、輪轂鑄件、輪轂板和機艙底座鑄件、低電壓配電櫃、不斷電系統，以及功率轉換模組組裝，MHI Vestas計劃在2020年陸續宣布更多的本土供應鏈合約。

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