　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台積電，半導體。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電法說會釋出利多。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／台北報導

晶圓代工龍頭台積電 (2330) 今 (16) 日召開法說，由於 5G 應用動能強勁，台積電看好將持續驅動半導體產業成長，上調今年半導體產業 、晶圓代工產業產值，及今年營收預估值，分析師也認為這場法說是個大利多。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電這次法說會繳出非常亮眼的成績單，完全是大利多，預估今年EPS有望達17.5~18元，而下半年受到5G 智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用所驅動，都對5 奈米及 7 奈米製程有強勁需求，訂單滿手。

請繼續往下閱讀...

至於外資不斷上調台積電目標價至400元， 儲祥生也認為今年確實有機會看到400元，基本面非常穩固，風險小，不論追求長線或短線的投資人都可以投資，只不過目前股價位階相對高，要出現飆漲機率較難，另外，台積電這次也將資本支出也上修增10億美元，上游設備廠也都有機會跟著台積電一起再向上攻。

相對地，日盛投顧總經理鍾國忠看法比較保守，他認為雖然以這次法說會來看偏向利多，但台積電股價要攻上400元有難度，外資法人決定買進賣出其實不單只看營運表現，還會看整個亞洲市場，而近期全球亞洲股市沒那麼強，成交量有降溫情況，拉回整理居多，台積電在法說會前股價就漲兩成了，後續還是得看市場預期，如果環境不好就會利空出盡，如果續漲的話那就是超乎市場預期。

林睿閎分析師表示，由於5G相關應用動能強勁，下半年開始轉為樂觀，台積電也轉而上調產業與公司營運展望，從原先預估成長15%上修變成至少20%，而資本支出從150億美元上修到160億美元，設備股有機會「一家烤肉萬家香」，像是IC封測的萬潤（6187）以及先進製程電子溶劑的勝一（1773），都是主要受惠個股。

ET快訊
共機今現蹤「天雷操演」重砲射擊區　國軍廣播驅離
最後通話曝！「旋翼轉速過低」3分鐘後墜毀　2飛官殉職
正駕駛簡任專少校殉職　留下4歲女、1歲兒…網不捨狂湧臉書：R
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

理財周刊／自行車熱銷　歐美掀風潮

先探／謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

先探／資金池撈鯨魚股

理財周刊／內循環經濟

長榮躋身全球前五最佳國際線航空　全新官網上線優化服務

經濟重創！新加坡聖淘沙大規模裁員　42年肉骨茶名店淚訴：可能會倒閉

先探／士紙效應　盤點資產富豪

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元！總裁魏哲家：今年營運將優於水準

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

理財周刊／自行車熱銷　歐美掀風潮

先探／謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

先探／資金池撈鯨魚股

理財周刊／內循環經濟

長榮躋身全球前五最佳國際線航空　全新官網上線優化服務

經濟重創！新加坡聖淘沙大規模裁員　42年肉骨茶名店淚訴：可能會倒閉

先探／士紙效應　盤點資產富豪

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元！總裁魏哲家：今年營運將優於水準

受日經評論採訪　唐鳳將中國電信設備喻為「特洛伊木馬」

【廣編】《崩壞3rd》 X 《純喫茶》　夏日限定聯動開啟！

共機今現蹤「天雷操演」重砲射擊區　國軍廣播驅離

全新「寵物訓練師」召喚萌寵創造新戰術　《新瑪奇》大改版「寵物當家」登場

6支「499之亂」門號被盜購iphone11手機　第5支差一點也被「五鬼搬運」盜走

無法久坐辦公室竟是病！專家曝「2關鍵原因」…嚴重患者恐呼吸困難

高峰國小女籃創紀錄　奪全國小學籃球錦標賽乙組冠軍

竹市青少年館整修工程啟動　打造護城河廊帶新亮點

「12點後會回官邸」...朴元淳死前最後約定曝光！幕僚曾勸「別做傻事」

歐陽靖懷孕水腫「被笑變肥」　回擊酸民：你媽媽知道一定很難過！

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

財經熱門新聞

國旅大爆發　賴點卡回饋最高35%

房貸低利殺到見骨！菁英小資皆可輕鬆買房

10萬資金！她看不懂財報...掌握「一訣竅」照樣賺

威力彩衝18.3億！中獎人買彩券都有做2關鍵步驟

滯台4個月　比利時情侶公開收入來源

時髦醫生買黃金大賺百萬！銀樓爆料大戶賣金時點　3種特質易發財

威力彩頭獎衝18.3億！3倍券包牌可望翻千萬倍

台積電Q2每股賺4.66元、年成長81%「創下歷史新高」

3月賠66萬！他玩股票2年咬牙加碼

家人聽信明牌慘賠3棟房！她領悟股市新手必懂的9件事

3步驟選股　34歲小資女賺到買房頭期款

除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

3倍券「All in」買彩券！彩迷3000元全押包牌　200元組合餐最受歡迎　

合一終止連4昳！連帶中天生技翻紅　分析師：生技股操作要謹慎

更多熱門

相關新聞

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元

晶圓代工廠台積電（2330）16日舉行法人說明會，對於營運與景氣釋出正面訊息，同時調高今年營收預估，將成長超過2成。針對整體市況，台積電總裁魏哲家表示，全球半導體今年產值不計記憶體，將持平或微幅成長，晶圓代工產業產值約年增14%至19%。

台積電看Q3業績：將受惠5G手機、物聯網相關應用

台積電看Q3業績：將受惠5G手機、物聯網相關應用

台積電Q2每股賺4.66元、年成長81%「創下歷史新高」

台積電Q2每股賺4.66元、年成長81%「創下歷史新高」

台積電股價「創高止步」！　外資樂觀盼台積電破4字頭

台積電股價「創高止步」！　外資樂觀盼台積電破4字頭

中芯國際掛牌暴漲245％　陸券商：估值可能超台積電

中芯國際掛牌暴漲245％　陸券商：估值可能超台積電

關鍵字：

台積電法說會

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

即／新竹空軍基地直升機墜毀！2人罹難

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

超珍貴！床上出現世界級保育動物

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

更多

最夯影音

更多
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面