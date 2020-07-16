分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

▲台積電法說會釋出利多。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／台北報導

晶圓代工龍頭台積電 (2330) 今 (16) 日召開法說，由於 5G 應用動能強勁，台積電看好將持續驅動半導體產業成長，上調今年半導體產業 、晶圓代工產業產值，及今年營收預估值，分析師也認為這場法說是個大利多。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電這次法說會繳出非常亮眼的成績單，完全是大利多，預估今年EPS有望達17.5~18元，而下半年受到5G 智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用所驅動，都對5 奈米及 7 奈米製程有強勁需求，訂單滿手。

請繼續往下閱讀...

至於外資不斷上調台積電目標價至400元， 儲祥生也認為今年確實有機會看到400元，基本面非常穩固，風險小，不論追求長線或短線的投資人都可以投資，只不過目前股價位階相對高，要出現飆漲機率較難，另外，台積電這次也將資本支出也上修增10億美元，上游設備廠也都有機會跟著台積電一起再向上攻。

相對地，日盛投顧總經理鍾國忠看法比較保守，他認為雖然以這次法說會來看偏向利多，但台積電股價要攻上400元有難度，外資法人決定買進賣出其實不單只看營運表現，還會看整個亞洲市場，而近期全球亞洲股市沒那麼強，成交量有降溫情況，拉回整理居多，台積電在法說會前股價就漲兩成了，後續還是得看市場預期，如果環境不好就會利空出盡，如果續漲的話那就是超乎市場預期。

林睿閎分析師表示，由於5G相關應用動能強勁，下半年開始轉為樂觀，台積電也轉而上調產業與公司營運展望，從原先預估成長15%上修變成至少20%，而資本支出從150億美元上修到160億美元，設備股有機會「一家烤肉萬家香」，像是IC封測的萬潤（6187）以及先進製程電子溶劑的勝一（1773），都是主要受惠個股。