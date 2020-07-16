長榮躋身全球前五最佳國際線航空　全新官網上線優化服務

▲長榮航空今年再度獲美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，獲選為2020年全球最佳國際線航空公司第四名。（圖／長榮航空提供）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今年再度獲美國著名旅遊雜誌Travel+Leisure肯定，從全球數百家航空公司脫穎而出，獲選為2020年全球最佳國際線航空公司第四名，較去年進步一名，並以全新個人化的直覺圖像操作介面優化官網，以貼近使用者邏輯方式呈現，提供民眾最便利的數位服務。

Travel+Leisure表示，許多旅客讚許長榮航空服務品質、機上餐點及豪華經濟艙，商務艙服務更是可圈可點。有位旅客提到，搭乘長榮航空商務艙從芝加哥到台北，是他最好的飛航體驗。

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長榮航空總經理孫嘉明表示，今年全球航空業受疫情影響，面臨前所未有的重大衝擊，但長榮航空仍在困境中維持骨幹航線的基本運能，機上各項服務雖因應防疫政策必須簡化，但仍會注重每個細節，在防疫與旅客期待中取得平衡點，也格外重視機艙消毒作業，確保旅客搭機安心無虞。

▲長榮航空總經理孫嘉明（圖右）、長榮航空發言人陳耀銘（圖左）。（圖／記者湯興漢攝）

「不斷超越自我，帶給旅客最貼心、細緻的服務與美好旅程回憶，是一直努力的目標。」孫嘉明說，為滿足今日消費者透過行動裝置隨時隨地獲取重要訊息與購物的高速時代，長榮航空也大幅更新官方網站，以提供乘客更優化的服務。

長榮航空全新官網採用響應式網頁設計(RWD, Responsive Web Design)技術，EVA Mobile APP也新增生物辨識功能，讓旅客能夠透過各種行動裝置及電腦使用長榮航空所提供的跨平台一致性服務。

長榮航空表示，新版官網可偵測民眾使用電腦、平板、手機等不同裝置的螢幕大小以及解析度，自動縮放成適當的比例，達到最佳的使用模式；在語言選擇方面，也因應客源全球化的趨勢，提供中、英、日、韓、越…等12種語言選擇，並會主動顯示出使用者習慣的語言介面，提供友善、快速的網站服務。

▲長榮航空全新「響應式官網」上線。（圖／翻攝自長榮航空官網）

另外，長榮航空所屬的星空聯盟也與寰宇一家、天合聯盟攜手合作採取多項防疫措施，共同製作一支「親愛的旅人」動畫短片，希望透過影片的解說，讓旅客瞭解未來幾個月隨著各國旅遊禁令鬆綁，邊境逐漸開放後的搭機形態。

「親愛的旅人」這支影片是經由talenthouse藝術交流平台的協助進行國際徵選，最後由Something’s Awry Productions雀屏中選。這部動畫影片不僅列出搭機的安全措施，更透過一系列知名景點的明信片，講述一名年輕女子懷抱對飛行的信心再度搭機，最後與家人團聚的故事。

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