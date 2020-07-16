性侵犯闖臥室蹂躪13歲小妹！犯案後「拉褲子裝沒事」逃走畫面曝光

▲英國連續性侵犯伯斯克（Jason Bursk）逃離案發現場時，一邊拉著褲子，一邊調整皮帶。（圖／翻攝自YouTube／GM Police）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國雷德克利夫（Radcliffe）的51歲計程車司機伯斯克（Jason Bursk）是一名連續性侵犯，專門鎖定婦女與女孩下手，有一次逃離犯案現場時，還被監視器拍攝到一邊拉起褲子，一邊假裝沒事的模樣。他已經承認犯下多項罪行，遭判處15年有期徒刑。

BBC等外媒報導，伯斯克於2018年11月至2019年11月多次犯案，受害者包括年近70歲、正在睡夢中的老婦。他去年11月潛入民宅，試圖侵犯一名13歲小女孩，過程中甚至咬了對方一口。監視器畫面也捕捉到，嫌犯事後拉著褲子，一邊調整皮帶，若無其事地走到大街上，逃離案發現場。

據悉，還有一名受害者看見媒體報導時才認出伯斯克，她回憶起自己2012年還是孩子的時候，遭遇對方性虐，立刻前往報案。

▲英國連續性侵犯伯斯克（Jason Bursk）承認犯罪，遭判處15年有期徒刑。（圖／GM Police）



伯斯克出席曼徹斯特明修街（Minshull Street）皇家法院，承認性侵未遂、性侵、非法入侵等罪名，遭判處15年有期徒刑。法官波特（John Potter）形容嫌犯是「行為偏差的性犯罪者」，並向對方說道，「你的邪惡、墮落與掠奪行為是沒有任何藉口的」。

但是，辯護律師強斯頓（Sarah Johnston）表示，與嫌犯結縭超過20年的太太以及2人的孩子，都選擇站在伯斯克的這一邊，「他們真誠地相信，造成這些犯罪的根本原因都可以獲得解決」。

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