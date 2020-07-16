三星、SONY供應商加碼投資台灣　斥資10億台中、新竹擴增產能

▲經濟部今（16）日通過達運精密將擴大投資10億元，在台中市與新竹縣現有三廠區建置自動化製程。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回台投資一波波，經濟部今（16）日通過最新投資案，三星、SONY的供應商達運精密將擴大投資10億元，在台中市與新竹縣現有三廠區建置自動化製程，擴充產線規模與彈性，招募142名本國人才根植在地製造。

達運在中國大陸主要產品包括車用顯示器、液晶模組/背光、曲面顯示器/電視、導光板等平面顯示器關鍵零組件，客戶囊括友達光電、LG、三星、SONY等國際知名品牌大廠。

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經濟部官員指出，受到中美貿易戰、新冠肺炎疫情影響，產業前景不明，達運精密為分散風險，決定移轉中國大陸部分訂單，同時持續開發高附加價值新產品。

因應面板供過於求，近年達運積極跨足新市場，此次斥資建置自動化產線與擴建新產品線，除精進高階光學元件及精密遮罩(FMM)生產技術，專注AMOLED 4.5代線及6代線高解析產品及大幅寬遮罩技術開發，拓展高階技術用於手機、手錶、穿戴式AMOLED屏幕等終端產品的導入。

另外，達運也將加速推動光學元件與顯示器、工業電腦技術整合，布局車用、醫療、工業應用、綠能、城市交通等智慧物聯網(AIoT)多元運用領域，以因應未來消費及商用市場的需求。

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