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平和環保產能接近滿載　砸逾5億建「台南新廠」年底投產

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▲左起為平和環保副總黃弘傑、總經理洪銘仁、協理陳義生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為平和環保副總黃弘傑、總經理洪銘仁、協理陳義生。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

平和環保（6771）總經理洪銘仁今（16）日表示，受惠台商回流、農地工廠合法化輔導，目前高雄廠的產能已經接近滿載，因此為了擴大營運規模，砸逾5億興建「台南新廠」，產能最高可達10萬噸，並預計年底前投產，法人看好明年毛利有機會平均來到50％以上。

洪銘仁表示，平和環保為專業事業廢污水代處理廠，客戶產業涵蓋金屬表面處理、其他金屬製品製造、電子零組件、藥品及醫用化學等產業，提供一站式服務，包括解決廢水處理等後續問題，受惠近年環保意識抬頭，營運穩定成長。

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洪銘仁指出，環保署為維護環境生態系，不斷修正水污染防治相關法規，對大部分廠商而言，在原有廠區內設置處理設施或裝置設備不易，而且若廢水處理操作不慎違法，將可能導致被停工的風險，因此平和環保業務範圍涵蓋生產及批發廢水處理藥劑、廢棄物清除及廢水代處理。

洪銘仁說明，平和環保設有技術部實驗室，已經在廢水處理方面的技術掌握上處於領先地位，可隨時因應客戶水質特性及濃度變化，進行最合適的處理製程，還可有效降低成本，並能確保水質有效管控及處理，以符合相關單位的管制標準。

洪銘仁補充，平和環保在2018年底發行新股收購鳳嘉、清境、萬境三家成為100％子公司，進行產業鏈上下游整合，其中鳳嘉主要為上游製造，並銷售基本化學品及廢水處理藥劑，清境及萬境則是下游領有乙級廢棄物清除許可證的合格廠商，而且各自有其他客戶正持續擴展當中。

洪銘仁分享，平和環保合併三家子公司後，整合效益在2019年顯現，其中因原物料下跌影響2019年營收微幅減少2.69％至5.24億元，但產業鏈整合完成，毛利率增加1個百分點至49％，並帶動歸屬母公司稅後淨利成長68.69％至1.41億元，每股稅後盈餘達（EPS）5.08元。

▲左起為平和環保副總黃弘傑、總經理洪銘仁、協理陳義生。（圖／記者姚惠茹攝）

▲平和環保總經理洪銘仁。（圖／記者姚惠茹攝）

平和環保副總經理黃弘傑表示，平和環保的廢水處理，主要是藉由化學處理將水體中的重金屬及污染物沉澱並轉換成污泥，使其達到水質淨化效果，而過程產生的各種污泥，平和環保業已投資相關乾燥設備使污泥減量，以減少後續污泥處理及處置的費用。

黃弘傑指出，平和環保已成功將污泥、廢酸液、氧化劑混合製成再生混凝劑，並取得其專利多年，再生混凝劑已運用在廢水處理過程作為污泥混凝沉澱的藥劑，藉以將廢棄物資源再利用化，以提高對台灣整體環境的保護。

黃弘傑說明，平和環保式採餘裕量代收受處理廢水，客戶均為長期合作，目前客戶超過60家以上，主要客戶位在本洲工業區內，但近年來區外客戶增加，區域範圍涵蓋北、中、南各區皆有，其中不乏上市櫃公司及外商企業。

黃弘傑補充，目前平和環保依申請核准水措，高雄廠每個月可處理量約為8.5萬噸廢水，剩餘餘裕量可代處理額度已趨於飽和，然而每月實際代處理廢水量則視客戶產線訂單狀況，目前平均約為5~6萬噸，因此上半年營收仍維持2.49億元，保持與去年同期相當。

黃弘傑強調，平和環保在台南科技工業區投資設立子公司平和材料興建台南新廠，初期以高濃度的廢水回收再利用處理為主，未來將持續拓展其他業務，初步產能規畫估計約為每月10萬噸，預計今年底前開始營運，提供平和環保未來3~5年的營運成長動能。

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平和環保平和材料洪銘仁黃弘傑

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