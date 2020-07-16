　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

僑外生暑期打工時數不受限20小時　陸生不在此規範、違者將開罰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲發展署提醒目前未開放大陸人士及學生在臺工作，違者開處以1年以上7年以下有期徒刑，及新臺幣100萬元以下罰金。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣有不少僑外生在台求學、進修，也有不少僑外生會為了體驗在台生活，而找尋打工機會，勞動部勞動力發展署指出，依照現行規定，僑外生在學期間，每周可工作時數最多為20小時，而寒暑假期間則可以不受此現制，但還是需要注意勞基法的工作時間規範。

發展署表示，雇主聘僱僑外生打工時，應注意相關規定，確認僑外生是否有向勞動部申請取得工作許可，查驗方式可至移工動態查詢系統查詢，另外，相關聘僱規定，也可到勞動部勞動力發展署外國人在臺工作服務網查詢。

請繼續往下閱讀...

發展署說，如僑外生未經許可工作，會以違反就業服務法第43條規定，最高可處新臺幣15萬元以下罰鍰；至於雇主聘僱未經許可或許可失效僑外生，依法可處最高75萬元罰鍰。

另外，發展署進一步說明，在學僑外生的工作許可配合學校學期制，目前是一年發2次，並採線上申請，就讀於公立或已立案私立高中（含）以上學校的僑生及華裔學生（港澳地區學生），及就讀於公立或已立案私立大專校院的外國留學生，申請時應具備申請書、有效期間之護照影本、審查費收據正本等相關文件；另外國留學生則需再檢附就讀學校同意工作證明或特殊語文專長證明文件，向勞動力發展署線上申請。

最後，發展署也提醒，因目前未開放大陸人士及學生在臺工作，若雇主聘僱大陸學生工作，將違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例，並面臨1年以上7年以下有期徒刑，及新臺幣100萬元以下罰金。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
最後通話曝！「旋翼轉速過低」3分鐘後墜毀　2飛官殉職
正駕駛簡任專少校殉職　留下4歲女、1歲兒…網不捨狂湧臉書：R
為了閃民宅！飛官「180度左轉迫降」　全身嚴重燒傷殉職
任賢齊胖到100kg…媽求：別再吃了！　醫生警告「上山找位子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

理財周刊／自行車熱銷　歐美掀風潮

先探／謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

先探／資金池撈鯨魚股

理財周刊／內循環經濟

長榮躋身全球前五最佳國際線航空　全新官網上線優化服務

經濟重創！新加坡聖淘沙大規模裁員　42年肉骨茶名店淚訴：可能會倒閉

先探／士紙效應　盤點資產富豪

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元！總裁魏哲家：今年營運將優於水準

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

理財周刊／自行車熱銷　歐美掀風潮

先探／謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

先探／資金池撈鯨魚股

理財周刊／內循環經濟

長榮躋身全球前五最佳國際線航空　全新官網上線優化服務

經濟重創！新加坡聖淘沙大規模裁員　42年肉骨茶名店淚訴：可能會倒閉

先探／士紙效應　盤點資產富豪

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元！總裁魏哲家：今年營運將優於水準

【廣編】《崩壞3rd》 X 《純喫茶》　夏日限定聯動開啟！

共機今現蹤「天雷操演」重砲射擊區　國軍廣播驅離

全新「寵物訓練師」召喚萌寵創造新戰術　《新瑪奇》大改版「寵物當家」登場

6支「499之亂」門號被盜購iphone11手機　第5支差一點也被「五鬼搬運」盜走

無法久坐辦公室竟是病！專家曝「2關鍵原因」…嚴重患者恐呼吸困難

高峰國小女籃創紀錄　奪全國小學籃球錦標賽乙組冠軍

竹市青少年館整修工程啟動　打造護城河廊帶新亮點

「12點後會回官邸」...朴元淳死前最後約定曝光！幕僚曾勸「別做傻事」

歐陽靖懷孕水腫「被笑變肥」　回擊酸民：你媽媽知道一定很難過！

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

財經熱門新聞

國旅大爆發　賴點卡回饋最高35%

房貸低利殺到見骨！菁英小資皆可輕鬆買房

10萬資金！她看不懂財報...掌握「一訣竅」照樣賺

威力彩衝18.3億！中獎人買彩券都有做2關鍵步驟

滯台4個月　比利時情侶公開收入來源

時髦醫生買黃金大賺百萬！銀樓爆料大戶賣金時點　3種特質易發財

威力彩頭獎衝18.3億！3倍券包牌可望翻千萬倍

台積電Q2每股賺4.66元、年成長81%「創下歷史新高」

3月賠66萬！他玩股票2年咬牙加碼

家人聽信明牌慘賠3棟房！她領悟股市新手必懂的9件事

3步驟選股　34歲小資女賺到買房頭期款

除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

3倍券「All in」買彩券！彩迷3000元全押包牌　200元組合餐最受歡迎　

合一終止連4昳！連帶中天生技翻紅　分析師：生技股操作要謹慎

更多熱門

相關新聞

無薪假人數雖減2219人、家數卻增22家　勞動部：製造業增加最多

無薪假人數雖減2219人、家數卻增22家　勞動部：製造業增加最多

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到974家，實施人數2萬3,607人。跟上期所公布實施家數計952家，實施人數2萬5,826人相比本次新增22家，人數減少2,219人。勞動部指出，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

台塑化麥寮一廠傳出爆炸火警　勞動部職安署：先停工處理

台塑化麥寮一廠傳出爆炸火警　勞動部職安署：先停工處理

畢業生平均起薪上漲　網：根本追不上

畢業生平均起薪上漲　網：根本追不上

打工實務經驗要具備！　53%企業坦言面試可更加分

打工實務經驗要具備！　53%企業坦言面試可更加分

9成雇主暑期不減少徵才需求　這縣市職缺、時薪最多

9成雇主暑期不減少徵才需求　這縣市職缺、時薪最多

關鍵字：

僑生打工雇主工讀勞動部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

即／新竹空軍基地直升機墜毀！2人罹難

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

超珍貴！床上出現世界級保育動物

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

更多

最夯影音

更多
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面