1歲弟發燒！　新冠篩檢「棉花棒斷在鼻腔內」…呼吸道阻塞身亡

▲ 法國拉瓦勒一名幼童接受新冠病毒篩檢。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）在全球造成1369萬人感染，奪走其中58萬人的性命，也在沙烏地阿拉伯引發一場悲劇。一名年僅1歲半的男童因發燒就醫，接受新冠病毒篩檢過程中，棉花棒在他的鼻腔中斷裂。家人請醫護人員確保將殘留的棉花棒取出，但對方疑似因太過忙碌而疏忽，導致男童不幸身亡。

根據沙烏地國營媒體《阿拉伯衛星電視台》（alarabiya）15日報導，男童叔叔兼法定監護人阿柔方（Mosaed Al-joufan）說明，男童沒有任何危險疾病或慢性病史，10日晚間出現發燒症狀，此外並無任何不適，但仍和男童母親一起將他送到舍格拉綜合醫院（Shaqra General Hospital）。

醫生檢查後決定進行新冠病毒快篩，將棉花棒伸入男童鼻腔，未料棉花棒斷裂，於是對男童施以全身麻醉，將斷在他鼻腔中的部分取出。阿柔方在11日凌晨約1時左右被告知，手術已經結束，醫生也已經將殘留的棉花棒取出。

待姪子醒來後，阿柔方向護士要求，請專科醫生再次幫男童檢查，確保棉花棒完全取出，並確認他狀況穩定，沒有出血或呼吸困難。該名護士當時回答，醫生目前不在，要他們等一下。未料到了上午9時，男童失去意識。醫護人員發現他沒有呼吸，趕緊施以心肺復甦術。

專科醫生趕到後，男童被送往接受X光檢查，才發現他的呼吸道阻塞。阿柔方要求將姪子送到專科醫院，也經過批准，救護車卻經過一小時才來。男童沒能來得及轉院，在救護車抵達前就宣告死亡。悲痛的阿柔方要求調查姪子死因，以及醫護人員是否確實遵守醫療程序。沙烏地衛生部長拉比阿（Tawfiq Al-Rabiah）已經下令調查。

►營養、美味一鍵搞定！

►二手票券豐富你的生活～