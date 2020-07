颱風天拋錨！他探望未婚妻　一下車「秒被雷劈」當場慘死

▲俄羅斯一名23歲男子在前往拜訪未婚妻的途中遭遇雷擊慘死。(示意圖/取自免費圖庫Flickr)



記者吳美依/編譯

俄羅斯薩哈(Yakutia)的丘拉普欽斯基區(Churapchinsky District)發生一起離奇案件,23歲的芭蕾舞者瓦西里(Vassily Kirillin)在颱風天開車探訪未婚妻瑪麗亞(Maria Kuzmina),未料半路拋錨。他才一打開車門,就突然遭遇雷擊,當場身亡。

Ballet dancer, 23, dies after being hit by lightning as he walked to fiancée's home https://t.co/Vm6DfY9LdD pic.twitter.com/ZU2PAC2fev

綜合外媒報導,瓦西里探望未婚妻,車子卻在半途拋錨。他決定改以步行的方式前往,未料一下車立刻遭遇雷擊,當場身亡。丘拉普欽斯基區當時遭遇罕見的颱風,他死亡當晚當地也發生強烈的暴風雨。

An aspiring ballet dancer Vasily Kirillin, 23, was killed by lightning strike in Yakutia. He was on a visit to fiancé Maria, a fellow ballerina from Yakutsk Opera and Ballet Theatre when he got caught in a storm pic.twitter.com/LUn1cuQoZq