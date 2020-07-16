佛洛伊德之死最新影像曝…邊哭邊求「我確診了！」　警無視繼續壓制

▲佛洛伊德案的四名涉案員警（由左上順時針至左下分別為蕭文、陶杜、萊恩、昆恩）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡事件日前公布了新的攝影機畫面。最新影像來自兩名涉案員警身上的隨身攝影機，影像顯示，佛洛伊德在死前幾分鐘拼命懇求警方，邊哭邊喊著，「我不是壞人，我剛確診新冠肺炎，不想再回去坐牢。」

目前這段影片允許民眾與媒體登記觀看，但不允許對外公開。根據外媒報導，一開始明尼阿波里斯市的兩名涉案員警昆恩（J. Alexander Kueng）和萊恩（Thomas Lane）接獲報案，前往商店了解假鈔問題，幾分鐘後就來到佛洛伊德車門口，用手電筒敲了幾下車窗後，萊恩就用槍指著車內，要求佛洛伊德把雙手舉起來。

接著看到佛洛伊德邊哭邊懇求警察，但還是從車子裡被拖了出來並上銬；當警察想再將佛洛伊德押進車內時，雙方又再度爆發爭吵，能聽見佛洛伊德大聲喊著，「我不是壞人，我剛確診新冠肺炎，不想再回去坐牢。」

此時，另外兩名涉案員警蕭文（Derek Chauvin）與陶杜（Tou Thao）從畫面中出現，且蕭文就開始用膝蓋壓住佛洛伊德脖子8分鐘，導致他窒息身亡。四人皆在佛洛伊德死後隔天遭開除，主嫌蕭文被控二級謀殺，其餘皆被控協助與教唆謀殺。

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