他性侵分屍16歲少女…患「失智」死刑一度喊卡　美最高法院：執行處決

▲美國死刑犯波爾基（Wesley Ira Purkey）原定15日的處決一度喊卡，如今被最高法院裁定得以執行。圖為民眾抗議死刑。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國死刑犯波爾基（Wesley Ira Purkey）於1998年犯下兇殘的綁架、性侵與謀殺案，原定15日處決，卻因罹患失智症、精神分裂等精神疾病，被法官發布禁制令，暫停執行。但最高法院16日以5比4的票數裁定取消上述禁制令，也將讓波爾基成為時隔17年以來第二名處決死囚。

波爾基1998年綁架、性侵並殺害16歲的珍妮佛．朗（Jennifer Long），之後將遺體肢解焚燒，丟入化糞池，2004年1月被聯邦法院判處死刑。他原定於美東時間15日下午4時在印第安那州特雷霍特（Terre Haute）的聯邦監獄中執行毒劑注射（Lethal Injection），處決卻臨時暫停。

▲美國死刑犯波爾基（Wesley Ira Purkey）犯下綁架、性侵、殺人等罪行。圖為波爾基2000年拍攝的照片。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導，華盛頓地方法官楚特坎（Tanya Chutkan）表示，波爾基患有失智症、精神分裂症與嚴重精神疾病，因此發布禁制令阻止處決。但她並未裁定當事人的精神狀態是否健全，而是要求法院執行精神鑑定與評估。此外，聯邦第七巡迴上訴法院也針對波爾基的處決實施臨時暫緩令。司法部已立刻向最高法院提出上訴。

律師伍德曼（Rebecca Woodman）先前表示，現年68歲的波爾基是「承受著嚴重腦部損害以及精神疾病的人，也罹患晚期阿茲海默症與失智症」。她15日說，「雖然他（波爾基）長期以來承認罪行責任，但他不再能夠理性地理解為何政府計畫處決他」。

▲印第安那州特雷霍特（Terre Haute）聯邦監獄。（圖／達志影像／美聯社）

全國精神疾病聯盟（NAMI）、美國精神健康（MHA）與治療倡導中心（TAC）的負責人上周也致信司法部長巴爾（William Barr），呼籲阻止處決，改為減刑至無期徒刑，不得假釋。美國最高法院1986年裁定，處決「患有精神疾病」的人是違憲的，2007年禁止處決因精神狀況而無法理解自己遭處決原因的人。

全國精神疾病聯盟前政策與法律事務主任洪伯格（Ron Honberg）也主張阻止處決。他指出，波爾基的精神健康問題在審判中未被提及，在量刑中也沒有獲得充分解決。

但據《美聯社》最新消息指出，最高法院16日以5比4票數決定取消禁制令，波爾基的死刑因此得以執行，也將讓此人成為17年以來第二名處決死囚。波爾基的律師先前表示，如果15日未能如期處決，政府必須另外擇期。但一名政府律師說，如果最高法院取消禁制令，就可以直接在16日執行死刑。

►一台抵8台！不管冰沙或濃湯都能一次搞定