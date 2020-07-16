一夜狂歡後猝死　俄性虐工作室女主人死因成謎

▲在聖彼得堡經營性虐工作室的菲拉托娃，離奇猝死。(圖／翻攝自臉書@Anastasia Filatova)

國際中心／綜合報導

英國《每日星報》報導，俄羅斯一名30歲性虐(BDSM)工作室女主人安娜塔西婭․菲拉托娃(Anastasia Filatova)，日前在聖彼得堡店內跟丈夫發生性行為後離奇猝死，死因成謎。

報導指出，菲拉托娃是當地經營一家BDSM工作室。案發當天晚上，她和丈夫留在工作室裡過夜(死者丈夫的名字未被公布)。第二天早上，丈夫發現妻子倒在一堆嘔吐物中失去知覺，嚇得馬上叫救護車。

死者一位不願透露姓名的友人告訴一個新聞網站說，當醫護人員趕到現場時，確認菲拉托娃已經死亡。據指出，菲拉托娃猝死的可能原因很多，包括因為戴了面具造成窒息、血凝塊破裂或動脈瘤導致，也有可能是被丈夫意外掐死。

這位友人表示，菲拉托娃在工作室服務過不少客戶，對特殊性行行為所需的安全措施非常瞭解，她甚至就這個主題舉辦過研討會。如果菲拉托娃是被謀殺，救護人員應該看得出來。

據了解，這對夫婦結婚3年，育有一個孩子。菲拉托娃曾對朋友說，懷孕時丈夫很關心她，經常關注她的健康狀況。目前，她的丈夫已獲交保，並協助警方調查。