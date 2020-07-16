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先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

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▲買房,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲情侶「雙人理財」前，要先學會理好自己的錢。（圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

不少情侶交往久了以後，為了共同計畫將來，因此都會一起儲蓄、理財等。自由工作者「G理小姐&山姆先生」表示，情侶可以透過「6錢理財法」來管理彼此的資金，像是賺錢、用錢、護錢等，先理好自己的，再來理兩人的，同時也要設定共同目標，互相督促，這樣就能朝向自己想要的未來前進。

G理小姐&山姆先生在IG「ms.g__mr.s」上發文教學「情侶理財如何從0開始」，情侶一同理財可以讓彼此設定一個共同的目標，在執行時，就能更有動力且能相互督促，不過在雙人理財之前，還是要「先理好個人的」。

請繼續往下閱讀...

G理小姐&山姆先生提出了「6錢管理法」：

1.賺錢：不論收入來自薪資、投資、創業等，也不論是主動收入或被動收入，都要找出適合自己的開源方法

2.用錢：即花錢，舉凡購物消費、投資等都算在內，因此要學會分配如何使用，例如321用錢法，將錢分為6等分，其中3等為一般消費、2等投資理債、1等投資自己

3.存錢：只要能夠存錢的方法都可以，像是零存整付存錢法、信封存錢法、固定扣款存錢法、帳戶存錢法、階梯式存錢法等

4.借錢：如果身上有學貸、房貸等，就可以善用這些好債去借款，不過像是信用卡循環利息這種壞債則要遠離，另外也不要特別借錢投資，因為市場難以預測

5.省錢：可以透過記帳來了解必要花費與需要花費，如果難敵欲望，可以設個期限，到期日若還是很想買再購買，或是也可以透過「時薪換算法」，思考買這樣東西需要花費自己多少小時才能換取

6.護錢：可說是金字塔的地基，夠穩才能建立金字塔，像是保險、醫療意外型保單等，當意外發生或生病住院時，有這筆資金才能不動用到其他投資理財的錢

G理小姐&山姆先生強調，先將自己個人的6錢管理好以後，再步入「雙人理財」會比較好，按照這樣的步調，就可以更快的朝向自己想要的未來前進。

 
 
 
 
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可以使用 6錢理財法管理自己的錢：​ ​ 1. 賺錢​ 2. 用錢​ 3. 存錢​ 4. 借錢​ 5. 省錢​ 6. 護錢​ ​ 記得一定要優先管理個人，再來進階兩人一起的理財唷！這樣很快就能夠朝著更好的未來前進​ ​ 趕快在下方跟 G理&山姆分享你們都怎麼護錢呢~~~~​ -​ 另外這篇文章對你有幫助也可以分享到自己story讓觀眾也讚好你的分享不吝嗇按愛心收藏或者分享唷！​ -​ ▕ ​ 哪裡可以找到我們?▕​ ▪️IG追蹤： @ms.g__mr.s ​ ▫️FB粉專：Ms.Gloria & Mr.Sam投資理財​ ▪️部落格：https://msgmrsinvest.com​ -​ #G理小姐 #山姆先生 #投資理財 #G理學理財​ #投資 #理財 #自我成長 #個人品牌 #自媒體 #投資新手 #理財觀念 #理財規劃 #情侶理財 #兩性理財 #兩性投資 #情侶投資​ -​ #6錢理財法 #賺錢 #用錢 #存錢 #借錢 #省錢 #護錢 #薪資收入 #投資收入 #創業收入 #主動收入 #被動收入 #理財金字塔 #記帳

G理小姐&山姆先生｜投資理財（@ms.g__mr.s）分享的貼文 於 張貼

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