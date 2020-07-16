　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

理財周刊／內循環經濟

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

今年的中國內憂外患，外部有貿易戰，內部有疫情與水災，經濟衰退迫在眉睫，五月習近平在全國政協會議經濟小組提出「內循環經濟」一詞，六月劉鶴在陸家嘴論壇致詞時再一次提出「內循環經濟」，等同於把半導體的「國產替代」概念，進一步延伸到所有產業，七月中國國家發改委等十三部委發布《關於支援新業態新模式健康發展，啟動消費市場帶動擴大就業意見》。

具體來看，在積極探索線上服務新模式，啟動消費新市場方面提出四項，包括大力發展融合化線上教育、積極發展互聯網醫療、鼓勵發展便捷化線上辦公、不斷提升數位化治理水準。

在加快推進產業數位化轉型，壯大實體經濟新動能方面則提出四項，包括培育產業平台化發展生態、加快傳統企業數位化轉型步伐、打造跨越物理邊界的「虛擬」產業園和產業聚落、發展基於新技術的「無人經濟」。

請繼續往下閱讀...

簡單說，中國正在培育新的就業形態，帶動多元投資，十五種新業態新模式形成強大內需市場，以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局邁進。

加強虛擬經濟創造就業機會

在全球疫情持續擴散，入出境隔離十四天的政策無法解除的情況下，各國出口都受到影響，因此如何提振內需來彌補外銷，成為各國政府的施政方向，中國提出的版本就是延續新經濟的七大領域的進一步升級，包括5G、AI、大數據、工業互聯網、特高壓、城際軌道交通與新能源汽車充電樁，以領先全球的數字虛擬經濟創造就業機會，來彌補實體經濟受疫情而導致的失業人口。中國的作法能提供其他國家什麼樣的借鏡呢？

中國是內陸型國家，不同於台灣是海島型國家，中國地大物博，單靠內需市場的國產替代或許可以延緩經濟衰退一陣子，但台灣天然資源短缺，能否自絕於世界貿易體系之外，學中國搞起內循環經濟支撐出口，這就不一定了，這點可以參考一下同樣是海島型國家的英國的現況，對比台灣或許可以參考借鏡。

英國在脫歐前，沒有貿易關稅的問題，英國央行多次警告，如果無協議脫歐，則英國GDP衰退2%，有可能陷入負值，因為無協議退出歐盟後，將從根本上改變英國與歐盟之間的進出口規則，導致英國的產業獲利困難。雖然台灣目前沒有貿易關稅的問題，但是因疫情而實施的入出境十四天的隔離觀察政策，其殺傷力也不小，兩者都跟疫情前的自由貿易狀態大不相同，可以知道，合作還是好過單打獨鬥。

英國的苦日子恐怕才剛開始

如果英國單靠金融與服務業來支撐經濟，從上述的數據展望可知，民眾要過苦日子，而且可能還不止一至二年。同理，如果台灣只靠振興三倍券來活絡內需經濟，經濟要飛天遁地也很難，因為內需市場小，英國2019年的人口統計大約6636萬人，台灣2332萬人。

這次疫情已經造成許多科技公司改採遠距離辦公，這代表原先商業區的上班族不需要到辦公室，周邊的食衣育樂等服務業的需求大減，而這並不是短期的現象，例如Google已經表示疫情過後，仍會繼續採用遠距離辦公的模式。換言之，有些需求可能永久性的消失，但也有部分需求轉變了形式，例如透過外送。但這也不過是權宜應變，把原本餐飲業的服務人員，轉換為外送員，並沒有額外的創造新的需求出來，更何況基層的勞動者所付出的勞力，是無法用遠距辦公或外送取代的，這部分就得靠財政政策推動大型的基礎建設。

台灣需要引進什麼內需服務產業

問題是台灣需要什麼樣的基礎建設呢？正確的說法是，台灣需要引進什麼樣的內需服務產業呢？先前提到離島賭場是一個選項，畢竟好賭是人性的弱點，這點從疫情爆發之後的全球股市就可以得到驗證。如果考慮道德問題，可以轉念考慮引進他國的體育競技比賽，例如泰國的泰拳、香港的賽馬、東南亞盛行的鬥雞等，如果說台灣人的民族性比較崇尚和平友善的話，那麼環球影城、迪士尼、大型電競比賽等都是可以考慮的方向。

非常時期，政府更應該勇於花錢創造就業，扶植新產業，用更開放創新的思維，來做前人沒做過的事情，如果墨守成規的話，可能會錯過改革的時機。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》1038期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw
 

ET快訊
最後通話曝！「旋翼轉速過低」3分鐘後墜毀　2飛官殉職
正駕駛簡任專少校殉職　留下4歲女、1歲兒…網不捨狂湧臉書：R
為了閃民宅！飛官「180度左轉迫降」　全身嚴重燒傷殉職
任賢齊胖到100kg…媽求：別再吃了！　醫生警告「上山找位子
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

理財周刊／自行車熱銷　歐美掀風潮

先探／謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

先探／資金池撈鯨魚股

理財周刊／內循環經濟

長榮躋身全球前五最佳國際線航空　全新官網上線優化服務

經濟重創！新加坡聖淘沙大規模裁員　42年肉骨茶名店淚訴：可能會倒閉

先探／士紙效應　盤點資產富豪

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元！總裁魏哲家：今年營運將優於水準

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

分析師：台積電法說釋出利多　帶動設備供應鏈「一家烤肉萬家香」！

理財周刊／自行車熱銷　歐美掀風潮

先探／謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

先探／資金池撈鯨魚股

理財周刊／內循環經濟

長榮躋身全球前五最佳國際線航空　全新官網上線優化服務

經濟重創！新加坡聖淘沙大規模裁員　42年肉骨茶名店淚訴：可能會倒閉

先探／士紙效應　盤點資產富豪

台積電估全年營收增逾2成　上調資本支出10億美元！總裁魏哲家：今年營運將優於水準

全新「寵物訓練師」召喚萌寵創造新戰術　《新瑪奇》大改版「寵物當家」登場

6支「499之亂」門號被盜購iphone11手機　第5支差一點也被「五鬼搬運」盜走

無法久坐辦公室竟是病！專家曝「2關鍵原因」…嚴重患者恐呼吸困難

高峰國小女籃創紀錄　奪全國小學籃球錦標賽乙組冠軍

竹市青少年館整修工程啟動　打造護城河廊帶新亮點

「12點後會回官邸」...朴元淳死前最後約定曝光！幕僚曾勸「別做傻事」

歐陽靖懷孕水腫「被笑變肥」　回擊酸民：你媽媽知道一定很難過！

先個人再雙人！情侶理財更有動力　「6錢管理法」秒化身神隊友

超肥小法鬥Q彈跑跳！嘴裡叼「動尾活魚」：給阿嬤煮糖醋魚～

趙守博追憶邱創煥：我的老長官替國家打下這些基礎　苦學成功是青年的最佳典範

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

財經熱門新聞

國旅大爆發　賴點卡回饋最高35%

房貸低利殺到見骨！菁英小資皆可輕鬆買房

10萬資金！她看不懂財報...掌握「一訣竅」照樣賺

威力彩衝18.3億！中獎人買彩券都有做2關鍵步驟

滯台4個月　比利時情侶公開收入來源

時髦醫生買黃金大賺百萬！銀樓爆料大戶賣金時點　3種特質易發財

威力彩頭獎衝18.3億！3倍券包牌可望翻千萬倍

台積電Q2每股賺4.66元、年成長81%「創下歷史新高」

3月賠66萬！他玩股票2年咬牙加碼

家人聽信明牌慘賠3棟房！她領悟股市新手必懂的9件事

3步驟選股　34歲小資女賺到買房頭期款

除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

3倍券「All in」買彩券！彩迷3000元全押包牌　200元組合餐最受歡迎　

合一終止連4昳！連帶中天生技翻紅　分析師：生技股操作要謹慎

更多熱門

相關新聞

非農好數據　美元不樂觀

非農好數據　美元不樂觀

美國六月非農就業人口關鍵數據公布大大優於預期，對於市場而言，是極大的鼓舞，顯示經濟活動已出現反彈，未來是否有機會加大QE，美元走勢又會如何？

資金行情持續　台幣長期看升

資金行情持續　台幣長期看升

關鍵字：

理財周刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

即／新竹空軍基地直升機墜毀！2人罹難

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

超珍貴！床上出現世界級保育動物

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

更多

最夯影音

更多
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面