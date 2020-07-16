先探／資金池撈鯨魚股

美、中股市漲多拉回，不過資金行情未歇，台股的台積電股價創新高，是貨真價實的台灣之光，在其領軍下指數可望向12682盤堅；資金行情中總是輪漲，近期從高價股輪到中低價及低基期股，加上資產股及進入出貨旺季的蘋概及5G基地台；生技股休息，台股只要月線不破，持續進行輪動。

文／方亞申

美日港疫情再起，全球股市有點壓力，不過美國政府相當在意股市，這次聯準會也被看出救市招數，都是針對股市，包括降息、直接購買中小優良型企業公司債等等，屢次喊話對於恢復經濟要有信心，的確每次美股遇到較大回檔，聯準會的動作大多能激勵市場，這次科技業大本營加州祭出近似封州動作，公共娛樂場所大多禁止進出，引發科技股回檔，但這是正確措施，西方國家所謂尊重人權，但是半開放情形，確診人數居高不下，應該下重手預防，否則只能等疫苗出來，時間將拖長了！

美企Ｑ２獲利詭譎難測

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進入七月中下旬，美國企業公布財報，受到新冠肺炎疫情影響，S&P 500指數有將近兩百家企業撤銷財測，使得第二季美企獲利表現難測，華爾街預估第二季美企獲利將較去年同期銳減約四五％。其中能源、金融及製造業受衝擊最大，遠距教學、辦公及網路交易等相對看好。近日隨著摩根大通、高盛與網飛等指標企業揭曉業績，市場將得以一窺究竟。

摩根大通、花旗與富國銀行第二季財報，根據FactSet的訪調，美國大型銀行上季獲利將較去年同期暴減至少六成，其中富國銀行將由盈轉虧。銀行財報看低的主要原因有二，一方面聯準會今年初連番降息壓縮銀行業獲利空間；另一方面隨著新冠肺炎疫情重創經濟，放款風險大增，迫使業者必須提列高額呆帳準備；銀行股指數今年已重跌約三五％。所以說道瓊及標普指數壓力較大。且正值美股四大指數日ＫＤ值交叉向下，整理一段時間也是蓄積下波拉升的機會。

只要那斯達克指數未跌破月線一萬點、費半兩千點關卡，多頭趨勢不變，標普則受傳產及銀行股影響。

此次並非只有美股上漲，正在鬧水災的中國，深滬股市七月以來大漲，近期雖拉回，但深圳指數還是創近四年半新高後拉回；上證指數也是創近兩年新高後拉回。香港國安法通過實施後，為安撫人心，政策上開始拉升指數，尤其主力扶植的半導體業，最大的晶圓代工公司中芯半導體要回歸掛科創板，股價拉升至四○港元附近，今年初中芯股價才十一．九一港元；封測的長電四月初最低價十九．三人民幣，目前拉升創高至五○人民幣附近。其他像是立訊、CMOS的韋爾股份、小米、蘇寧易購、比亞迪等，還有蘋概股歌爾聲學、藍思科技、這次股價都創新高。當然，也出現大基金賣出兆易創新、匯頂、三安光電，但指數算是相當強勢，深滬股市漲，香港恆生漲幅卻較小，的確被邊緣化。

中國上證指數中的股王茅台股價也創歷史新高，總市值與台積電在伯仲之間，十日線三千三百點只要不破就算強勢；較投機的深圳股市只要站在二二○○點上也是強勢。

護國神山再度發威

台股七月以來最令人驚豔是權值王台積電，至十四日止股價單月上漲超過五○元或十六％，總市值超過九．三兆台幣，約是近期大漲的聯發科十倍。今年三月底以來國際股市總反彈，出現一些奇特現象，資金集中在個股上，使得特斯拉市值一度超過二九○○億美元，將傳統的豐田、福斯總市值遠甩在後。（全文未完）

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