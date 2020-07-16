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先探／謝金河：精選先探下半年十檔潛力股

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（圖／先探投資週刊 提供）


文／謝金河

這一陣子，我經常提醒大家，台股邁入下半年也就是打完上半場賽事，現在像打球般進入下半場，從加權指數、櫃買指數、摩台指來看，大致可看出個方向，一是外資回來了，外資加碼台積電、鴻海等權值股，使得七月月線出現摩台指上漲七．一一％，大於櫃買指數六．二四％的現象，而加權指數也上漲逾六％。

二是櫃買指數上衝到一七七．二九後，留下上影線，目前在一七○左右，這個上影線是生技股回檔所留下，這幾周來，我常提醒大家，股價漲高了，年線乖離太大，容易產生拉回的後座力，因此，我常常使用「貴上極反賤，賤下極反貴」的投資名言提醒大家，這幾天的故事發生在合一、中天的身上。

最甜美的一段常藏殺機

請繼續往下閱讀...

合一從四七六．五元拉回，已跌了四支停板，這幾支停板就跌掉一八○．五元，中天也是如此，從技術面來看，合一在四七六．五元的時候，年線在五八．六八元，這個乖離之大，過去很少見，而合一跌停四天，成交量愈來愈少，第三天只有六八四張。如果從市場炒作的火候來看，愛普的主力比較高明，第一波攻到五○○元拉回到四○四元，再一鼓作氣攻到五六五元，再壓低到三九三元，從成交量來看，十三日有六○一一張，十四日殺到跌停七六四五張，大戶壓低出貨有量，這是高明的炒作，合一與中天往下會出現震盪取量的走勢。

很多投資人買股票喜歡買飆股，但最甜美的一段經常會有殺機，投資人會賠大錢，都是這樣發生的。我常常拿基亞與浩鼎的炒作當例子，基亞當年炮製的夢，後來什麼都沒有發生，很多人早已忘記PI-88這回事，不過基亞瘋狂大炒，對台灣有一些貢獻，基亞後來生出了基亞疫苗，再改名為高端疫苗，浩鼎炒到七五五元後就不了了之，大家如果反推回去，二○一五年浩鼎炒到七五五元，至少代表每年ＥＰＳ要二○元，但是從二○一五年至今，浩鼎不但沒賺過一毛錢，近五年的虧損達五四．三二億元，當然這個虧損也算投資，但七五五元的炒作只能算是南柯一夢。

從上周五以來到本周二，生技股開始出現回檔，像太景二天跌十．三一％，安克跌十八．七九％、杏國跌十八．六一％、杏輝（1734）跌十八．八％、彥臣跌二二．九九％、暐世跌三二．二％、因華跌二六．八四％、經絡醫跌十八．六八％、景凱跌二○．一七％、安特羅跌十九．三七％、博錸跌十九．六三％、台睿跌二一．七％、醣基跌二三．三六％，安成生技跌二○．二三％，最慘烈的是華宇藥跌了四三．○七％、欣耀跌二三．二％，這些在興櫃最後才大漲的是挾勢而上的炒作，一下子現出原形。

台灣生技業有關鍵密碼

到目前為止，疫情仍未緩解，生技股的熱度不會一下子消散，不過會逐漸回歸基本面，炒作過頭的個股會大幅拉回，有業績支撐的像口罩隊的敏成、恆大、南六、康那香會在高檔震盪，額溫槍的熱映、泰博、豪展也有業績護體，不致大跌，快篩試劑相關股要看交出的成績，疫苗股則看疫苗研發的成果，這個不確定性高，不過，經過這次疫情衝擊，台灣生技產業亮度大增，前中研院長翁啟惠說發展精準大健康產業，台灣有關鍵密碼，他說台灣擁有二十五年健保資料庫，這是全世界最完整的「人體生物資料庫」，今年上半年台灣生技業產值逾六○○○億元，市值達一．三兆，台灣有十八個新藥，七個進入國際市場，當全球醫療支出已超過經濟成長速度的時候，台灣醫療服務全球第一，台灣最能展現的是精準大健康產業。

如果從這個角度來看，蔡長海的中國醫藥大學，現在在與櫃的長聖及敏盛醫院的盛弘最有機會。盛弘擁有敏成六三．七一％股份，這次口罩國家隊，盛弘是大贏家之一，敏成董事長古思明是盛弘的策略長，今年上半年盛弘營收十七．八九億元，比去年同期成長十六．六％，六月營收創歷史新高，盛弘併購躍獅藥局，旗下有盛雲電商、精準健康，全力推動醫療數位轉型，這是進入大健康產業最有實力的醫療機構之一。這些年盛弘都配○．五元股票，朝著擴張之路逼進，這是生技股大跌後可以著墨的方向。

從股市的資金流向來看，今年上半年最投機的熱錢集中在生技股及高價ＩＣ設計股，這些炒作激烈的資金，大多數獲利都十分豐厚，從這兩個族群出來的錢往何處去？過去一周來看，綠電產業受到青睞，最具代表性的是永崴投控及以鼎元光電為主的新晶投控），股價從十．二大漲到五○．四元，這次綠電概念股，從離岸風力發電的世紀鋼、華城、永冠、上緯到亞力，最近太陽能相關的個股也大有起色，像是安集從十五．四到三七．一五元、元晶、太極、聯合再生、達能、茂迪，綠電是小英全力推動的六大核心產業之一，大家半信半疑，股價已經跑上來了，像聯合再生去年虧損五六．八七億，首季又虧損七億，但股價已站上十元面額，連續虧損超過十年的達能，最近量能也出來了，看起來這個產業會有大變化。

資安產業的明燈是它

從小英政府六大核心策略產業來看，資安產業也會是長線黑馬，資安產業的明燈是安碁資訊，這次跑到二一一．五元拉回，這幾天晉泰衝上七二．五元具代表性，這當中普鴻、東捷資訊、精誠、聚碩，在興櫃的威睿、叡揚資訊都可以追蹤留意。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2100精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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