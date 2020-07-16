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先探／士紙效應　盤點資產富豪

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（圖／先探投資週刊 提供）

在熱錢效應助漲下，台股加權指數逼近30年前之歷史高點12682點，加上台幣強勢升值與台商資金回流二股力道簇擁，台灣錢淹腳目之盛況再現。資金也開始尋找具有增值潛力的投資標的，尤其，具備土地資產價值且已進行資產活化的企業，更是獲得青睞；像是士林三寶之一的士紙、老牌家電廠聲寶、三洋電與憶聲；以及在南港地區擁有廣大土地的台肥、南港等，均已進行實質的土地開發，且潛在增值利益遠大於公司市值。相信這些具有指標性的資產股，將引領台股投資之新方向。

文／馮欣仁

在聯準會祭出史無前例的量化寬鬆的貨幣政策之下，全球資金熱錢猶如海嘯般席捲股市；再者，台商資金回流效應，促使台股自三月十九日低點以來，一路飆漲，尤其，以內資主導的櫃買指數短線彈幅更高達七成之多，加權指數也重新收復一萬二千點大關，逐步逼近歷史高點一二六八二點，甚至有不少專家更看好台股突破一萬三，明年更上看二萬點。這波資金行情不免讓人回想到三○年前的台股盛況，可說是台灣錢淹腳目的行情再度上演。除了股市一片欣欣向榮之外，土地資產價值也因新台幣強勢升值跟著水漲船高。

本期封面故事即是以資產股為出發，分別從老牌家電如聲寶、三洋電、憶聲等均已著手活化旗下資產；另外，不少紡織、輪胎廠握有龐大的土地資產，例如：遠東新、南紡、廣豐、勤益控、南港等。然而，過去資產股往往是題材面大於實質面，因此，股價漲勢難以持續，不過，這次疫情與美中貿易戰讓不少企業開始加速回流台灣設廠，帶動廠辦及豪宅需求熱絡；同時促使具備工業區或都會區土地資產的廠商開始處分旗下資產或進行開發。

請繼續往下閱讀...

士紙為資產股指標

以台北市為例，近來南港已擺脫過去黑鄉的刻板印象，蛻變成為台北市東區門戶計畫之核心，近幾年也吸引金控壽險、知名建商、傳產競相獵地。今年上半年南港商用不動產與土地交易額更直逼四○○億元，創下二○一一年統計以來新高，主因就是南港經貿園區開發、重大公共建設陸續到位，地主紛紛進行都市更新及土地使用分區變更。然而，這波資產股飆漲最具代表性莫過於士林三寶之一的士紙，股價自三月十九日低點二五．二元一路飆漲，最高來到九四．二元，短線漲幅高達二．七三倍。由於近年台北市政府推出士林再生計畫，包括士林紙廠、新光紡織廠、中油廠址等都將改造更新，重新注入觀光活力。

例如：捷運劍潭站正對面、建築新穎的「台北表演藝術中心」將在明年完工，台北第一個ＴＯＤ案（大眾運輸導向型發展）也將在士林站開工，於二○二三年迎來地上二○層、地下四層的捷運共構大樓，並進駐旅館、購物商場，結合交通流暢的捷運優勢，不僅將創造更多工作機會，每年產值更上看一．八億元，而士林站ＴＯＤ案完工後，緊接著就是鄰近九○○米的劍潭站，未來區域內還會有北環線經過，預計設置的環狀線Y25預定站─「士林行政中心站」也預計在明年開工；顯然繼南港之後，士林已成為台北市未來發展之重要核心區域。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2100精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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