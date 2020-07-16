威力彩衝18.3億包牌還不夠！　中獎人買彩券都有做2關鍵小動作

▲彩券行透露，大多數中獎人在買彩券前，都不會少這2個步驟，希望能獲得財神爺青睞。（示意圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

威力彩頭獎已連續槓龜44期，今（16）日晚間頭獎上看18.3億元，若有1名幸運兒獨得，單注獎金為今年最高、公益彩券第4屆以來第4高，吸引不少民眾到投注站試手氣，彩券行業者透露，大多數中獎人在買彩券前都不會少2個步驟，希望能獲得財神爺眷顧。

在威力彩連槓、高額獎金帶動下，旺的好施公投注站老闆施竣耀表示，許多人透過「包牌」方式拚中大獎，其中「800元包第二區」最為常見，也就是第二區將01至08個號碼全包下來，搭配第一區電選或自選，主要是過去幾期威力彩都有開出2獎，因此提高民眾包牌意願。

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施竣耀指出，振興三倍券昨天開跑後，就有人陸續用來買彩券，像是今天早上就有一名年輕人一口氣拿2,000元三倍券買威力彩，甚至也有客人為了拚18億頭獎，大手筆砸4萬買彩券，預估買氣可望提升。

至於買彩券想中獎是否有小撇步，施竣耀說，過去有很多彩迷會到附近的土地公廟拜拜，隨後再到投注站來買彩券，要離開店裡時，「摸摸店內的彌勒佛肚子，或拿彩券繞一繞金元寶」，透過2個動作，期許能抱回大獎，果真也有人因此中獎。

施竣耀舉例，過去有一位中獎客人分享，他到廟宇拜拜時，發現宮廟外的建置年份等數字，隨後就到店裡買四星彩，最後竟然中了正彩，幸運贏得12萬5,000元的獎金。