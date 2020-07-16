神秘公司拿2700萬幫蔡英文打選戰？　民進黨駁：先射箭再畫靶

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

針對媒體指控總統蔡英文競選期間，一家「凡工有限公司」，透過製作YouTube影片，一年內賺了2700多萬元，且幕後負責人是蝦皮台灣負責人黃大維。對此，民進黨發言人顏若芳表示，這報導顯然是「先射箭再畫靶」。

顏若芳表示，總統大選期間，競選總部各項委外業務的規劃、執行，每一項都會洽各領域專業人士、單位辦理，經費的支用，也都依照相關法令規定，並經過會計師簽證在案，核實向監察院申報，一切合法，也都公開透明。

顏若芳指出，特定媒體報導在沒有實際證據下，針對部分參與選舉業務公司，甚或刻意去連結無涉選務的人士，以其過去職務經歷做莫名牽連與影射，不僅沒有具體事證，更沒有任何違法行為。

對於該媒體，顏若芳說，相關報導顯然是「先射箭再畫靶」，刻意製造宣染。她指出，相關當事人已經向外界公開澄清，籲請勿再捕風捉影，以訛傳訛，製造假消息。

顏若芳表示，總統大選期間，競選總部有許多年輕夥伴，原各自從事於影像、社群相關工作。大家基於認同蔡總統理念，為了協助選戰而短期參與競總相關業務，選舉結束後也各自回到專業領域，這本是影音自由工作者的業務常態。

顏若芳強調，即使是如「凡工有限公司」這樣合組工作室接案，也都需符合政府相關法規登記、申報稅務，尤其大家都知道參與選舉工作，更容易被放大檢視，甚至被政敵攻擊，因此相關單位都格外要求務必依法辦理。