房貸利率「殺到見骨」！　菁英族、小資族辦房貸驚喜一次看

▲隨著疫情逐漸趨穩，銀行業者認為下半年換屋、購屋的需求會逐漸回溫。（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳靜君、紀佳妘／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，沖擊台灣的經濟，國內持續低利環境，銀行的房貸利率「殺到見骨」，根據央行五大銀行新增房貸利率已經降至1.349%，不僅較4月降0.032個百分點，也繼續創歷史新低紀錄；《ETtoday新聞雲》整理各房貸特色，不論是菁英族群、小資族群，都可以輕鬆買房、輕鬆貸。

換屋族動起來 菁英客戶房貸利率1.31%起

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銀行業者表示，隨著國內防疫成效顯著，疫情獲得良好的控制，加上香港證清情勢動盪，資金回台的情形明顯，過去房市遞延的買氣可望在下半年逐漸發酵，換屋族、置產購屋族也全面動起來。市場上大坪數的房貸交易量也有回溫的情況，顯示換屋族、置產購屋族也逐漸回籠，這些族群多屬於35歲到45歲，工作穩定收入收入增加，從舊屋小宅轉換為社區基地較大的中大坪數，也兼具家庭的需求。

銀行也紛紛鎖定菁英、高端或者專業人士，推出「超低利」房貸，利率只有1.31%起，讓一般人直稱羨慕。根據了解，目前市面上針對菁英、專業人士如牙醫推出低利房貸者有兆豐銀、第一銀行、國泰世華銀、上海商銀、新光銀等，利率起跳價在1.31%到1.68%之間。

以兆豐銀菁英貸，與銀行往來總資產達新臺幣300萬元以上者，貸款成數最高可達八成，房貸利率1.31%起；假設貸款1,000萬元，貸款年限30年，則每月房貸金額約3.3萬元，是低利時代換屋置產的好時機。

▲銀行針對牙醫等菁英族群推出菁英、專業人士貸款，利率只要1.31%起，房貸超級便宜。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

首購、年輕族群輕鬆背房貸 擁有自己的家

不僅高端、專業人士有機會可以享受低利，年輕人、一般青年也可以「輕鬆的方式」背房屋貸款；以永豐銀專案就鎖定往來企業的薪資轉帳用戶，貸款成數可以達到八五成、年限40年寬限期3年，利率大約是1.60%起。

此外，永豐銀還推出24小時不打烊的「豐雲房貸線上增貸」當日撥款，提供特定房貸客戶於線上申請房貸增貸，並取得核准通知後，只要在銀行營業時間內完成線上簽約，最快就能在當日取得所需資金，今（2020）年底前，線上申請房貸增貸並撥款成功，可享利率最低1.4%起、手續費0元起等優惠。

土銀與一銀則針對年輕人、首購族推出階梯式房貸，以土銀為例就推出三階段房貸，一開始年輕人錢賺不多，可以只還利息、不還本金最長可三年；等財富、實力慢慢累積之後再約定要還本金；第三階段則是則是本息攤還；而一銀也有類似這種前低、後高的房貸讓年輕人選擇。

大型民營銀行「線上申貸」 利率給好康

中信銀行推出房貸平台「i適貸」，提供房貸試算、線上申請房貸等服務，針對購屋、裝潢提供最高「八加一成」的貸款額度，一站貸足購屋金、裝修金，今年前4月線上申請房貸件數為去年同期的4.7倍，顯示今年初受到疫情影響，民眾跑銀行辦理各項業務明顯減少，傾向線上申辦，避免不必要的接觸。

玉山銀行則推出「e指房貸」，結合政府實價登錄與銀行內部房屋鑑價資料庫，只要3分鐘的時間，線上即可取得房貸額度利率方案，分段式利率1.31%起，同時玉山信用卡紅利也可折抵房貸利息，但實際房貸利率還是得看擔保品座落地點、申貸人資信用狀況等。

▼大型民營銀行推線上申貸，利率也相當划算。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

