狗鍊吊死親生兒女！　變態媽性侵比特犬拍片...還要納稅人幫她付律師費

▲警方調查案件時，意外發現女子性侵比特犬畫面。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州一名女子被控殘忍殺害年僅8歲的兒子以及4歲女兒，2人在地下室被人發現脖子上吊著狗鍊，送醫急救後不幸身亡，更變態的是，警方在調查案件時意外發現她在網路上公開自己與比特犬(Pit bull)性交的影片，目前以謀殺罪進行起訴，若是罪成將有可能面臨死刑。

37歲女子斯奈德(Lisa Snyder)被控2019年9月23日下午，在她位於伯克郡(Berks County) 奧爾巴尼鎮 (Albany Township)的家中地下室，用狗鍊殘忍吊死8歲兒子康納(Conner)以及4歲女兒布林利(Brinley)。警方當天接到斯奈德報案，趕到現場發現康納與布林吊在地下室的橫樑上，當時人已經處於心臟驟停狀態，緊急施以急救雖然恢復心跳，然而送醫3天後仍不幸身亡。

斯奈德被捕時辯稱，康納曾向她抱怨自己遭到霸凌，但是不想自己一個人死，所以在輕生前殺害妹妹一起陪葬，不過她的謊言後來在法庭上被檢察官克科魯姆(Margaret McCollum)戳破，「康納根本沒有能力對自己這樣做，同樣地他也沒有能力這樣對妹妹」，且警方調查康納在學校人緣很好，所以不太可能被霸凌。

調查報告中指出，在事發前幾週，斯奈德居然強迫小狗與她發生性關係，並將影片分享在網路上，還指控她故意丟掉原本所使用的手機，認為裡面可能隱藏了更多證據。官司纏身的斯奈德被控謀殺、與狗性交、虐待動物與竄改證據等多項罪名，因為破產繳不出律師費，日前開庭時還希望大眾能夠用納稅錢幫她買單，本案目前仍在審理中。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。