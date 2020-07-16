抓不到股票進出場時間點？券商投資APP解決散戶三大難題





▲日盛證券黃進明總經理。（圖／日盛證券提供）



記者陳心怡／台北報導

為幫助投資人找到適合的投資標的、最適合的買進、賣出價格，日盛證券今（16）日推出「完整投資解決方案」，結合金融科技與財務模型，透過四大步驟完成投資，試圖解決投資人的三大投資難題。



日盛證券黃進明總經理說：「投資人常遇到的難題，在於如何找到適合的投資標的?找到後又該用什麼價格買進?買進後又該在何時執行賣出?」日盛證券首創業界推出「完整投資解決方案」從選股到進出場點一次搞定，從基本面出發，結合金融科技與財務模型，不僅降低投資人的摸索時間且簡單操作易上手。透過四大步驟輕鬆完成投資，擺脫雜亂的操作模式，協助投資人戰勝恐懼，嚴守紀律。



黃進明指出，首先從日盛「ONLINE」APP的「財報模範生」功能挑選股票，再點選「合理股價」功能確認買進價格後，透過日盛「SMART」APP條件單功能，在到價後系統自動送出委託，而「雲端移動鎖利功能」則可協助投資人紀律操作，將股票出在波段相對高點，即使盤面走勢不如預期，只要回檔百分比到達投資人所設百分比，系統會執行委託，進行停損出場，完全不用擔心錯失高點，抱上又抱下的窘境。

黃進明表示，金融市場市場向來詭譎多變，稍有不慎投資人就有可能招致虧損，除了加強資訊平台的研發降低投資風險外，同時注重理財的基礎教育，尤其對於新戶或是大學生、及社會年輕人等，希望藉由舉辦免費理財講座教育投資新手，不要貪急、貪快，投資獲利需要一些時間凡事以風險為要。