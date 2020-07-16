23歲女師誘惑！「上課時間」大膽壞壞14歲男學生...5次激情全被錄

▲23歲女師竟在一天之內和14歲男學生「啪啪」3次。（圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

澳洲一名23歲女老師莫妮卡（Monica Elizabeth Young）即將成為人妻，沒想到在結婚前夕，竟誘惑男學生傳不雅照，還在上課期間性侵14歲男學生，過程全被監視器拍下。法官駁回莫妮卡律師勿公開個資的請求，如今莫妮卡照片被公開，可以說是身敗名裂、自毀前程，現在更面臨最多12年的牢獄之災。

根據《每日郵報Dailymail》報導，莫妮卡被指控，從Snapchat發送消息，誘惑、引導男學生發送露骨的照片，並分別於6月24日、7月3日的上課期間，性侵男學生共5次，性行為過程全都被監視錄影器拍下。

從班克斯鎮（Bankstown）地方法院所提供的文件顯示，莫妮卡在6月24日的上午9點到下午4點間，2次與被害男學生發生性關係；7月3日下午2點到3點半間和他發生3次性關係。

▲女狼師遭人肉蒐出來，旁邊是她論及婚嫁的男友。（圖／翻攝自推特）

檢方指出，Snapchat的對話、私密影片以及監視器畫面將成為呈堂供詞，且是非常有利的證據，足夠將她定罪；此外，莫妮卡嘗試與男學生家長聯繫，希望對方可以出來「解釋」指控，根本企圖干擾司法單位調查，行為相當惡劣。

而莫妮卡被捕後，情緒從顫抖到面無表情。據了解，她在6周後就要與未婚夫步入禮堂，不料卻發生醜聞。莫妮卡的律師則提出勿公開個資請求，但被法官拒絕，因此她的照片在網路上瘋傳。全案預計於8月繼續開庭審理，莫妮卡可能面臨最多12年的牢獄之災。

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