王令麟領軍氣勢旺！東森自然美、新聞雲勇奪國家品牌玉山獎

▲在東森集團王令麟領軍下，東森自然美、新聞雲勇奪國家品牌玉山獎。（圖／記者徐文彬攝，下同）



財經中心／綜合報導

東森集團旗下《ETtoday新聞雲》榮獲第十七屆國家品牌玉山獎「傑出企業」、「最佳人氣品牌」雙項大獎，《東森自然美》則拿下「傑出企業」、自然美暢美力益生菌產品則榮獲「最佳產品類獎」，東森集團雙喜臨門，榮獲國家級大獎肯定，證明東森集團企業實力堅強。

由中華民國國家企業競爭力發展協會與國家品牌玉山獎甄選活動委員會主辦的「國家品牌玉山獎」，每年邀請產、官、學界專家依「品質、品牌、品味」等多個面向評選，是最具指標性、最具公信力的獎項，獲獎代表優質企業、領導人及產品獲得肯定，同時也提升得獎企業的品牌形象，提升企業競爭力。

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▲《ETtoday新聞雲》榮獲第十七屆國家品牌玉山獎「傑出企業」、「最佳人氣品牌」雙項大獎。



東森集團總裁王令麟欣聞得獎喜訊後表示，東森集團成立迄今已逾30年，無論在集團新零售或者新媒體事業上，始終秉持著「東森嚴選｣的最高標準，努力回饋呈現給廣大支持者最好的服務與商品品質，感謝各界給予東森集團的支持與肯定，近年來東森積極發展創新產業，使東森集團成為新媒體、新零售的領頭羊，在數位轉型的浪潮中，不斷整合優化軟硬體，更要做到技術升級，為台灣的新媒體與新零售事業找到跨

出台灣、邁向國際的機會，攜手台灣品牌、零售業一同站上國際舞台。未來《東森自然美》將持續投入研發再升級、追求企業更優化，邁向華人美妝生技第一品牌。《ETtoday新聞雲》也將持續深耕社群媒體和新聞專業，更將藉由關係企業合作、資源整合和開拓新商模，提升獲利，引領整個媒體產業的發展。

▲東森集團總裁王令麟欣聞得獎喜訊後表示，東森集團成立迄今已逾30年，無論在集團新零售或者新媒體事業上，始終秉持「東森嚴選｣的最高標準。



《ETtoday新聞雲》本次榮獲國家品牌玉山獎「傑出企業」、「最佳人氣品牌」雙項大獎，在企業經營理念與品牌形象上備受肯定，成為歷年來唯一獲獎的新媒體。除玉山獎外，今年《ETtoday新聞雲》亦獲國內外專業機構肯定，在牛津大學「路透社研究所」全球調查中，連續三年蟬聯台灣人使用率第一名的網路新聞媒體，現在再獲「國家品牌玉山獎」殊榮，從百家企業中脫穎而出，站穩台灣新媒體領導品牌。

《ETtoday新聞雲》流量屢創新高，日均流量已超過1,800萬，成為流量第一的新聞網站。更不斷推出創新服務，跨足線下廣告、寵物事業、打造大型選秀節目《聲林之王》、發展內容電商等，在競爭激烈的台灣媒體市場中建立競爭優勢。此外，《ETtoday新聞雲》斥資上億重金打造全新大型華人選秀節目《聲林之王》，創造極高流量及網路聲量，更在第54屆電視金鐘獎入圍三項大獎，並榮獲「綜藝節目獎」肯定，使《ETtoday新聞雲》成為第一家敲響金鐘的網路媒體。

▲東森自然美斥資5千萬打造亞洲最高規格生技研發中心，更大舉展店，預計開100家以上直營店。

2018年東森入主自然美以來，挹注全集團資源提昇品牌發展，以成為華人美妝生技第一品牌為目標，除大手筆投入5,000萬元打造東森自然美生技研發中心，今年起，東森自然美更將大舉展店，預計開100家以上直營店，全面整合線上線下銷售通路，將《東森自然美》升級為國際美妝保養品牌，打開國內整體美容產業的格局，在國際上打開能見度，爭取更多市場機會。

▲東森自然美有超強顧問團，再加上獨特的肌膚監控理論，將近50年長期檢測肌膚，在產品安全和效果提升上，成效卓越。



《東森自然美》在產品研發上，除投入5,000萬大手筆打造亞洲最高規格生技研發中心，更擁有分別來自哈佛、台大、成大、弘光科大等博士級專家學者組成的超強顧問團，再加上獨特的肌膚監控理論，將近50年長期檢測肌膚，在產品安全和效果提升上，成效卓越，可謂業界典範。

東森每年有200多萬會員交易，其中核心會員超越40萬位，透過大數據分析，採取電話行銷方式獲得廣大會員的喜愛及支持，因此創造了絕佳的銷售成績，並主動積極採取贈品及客戶體驗方式，透過｢體驗是最好的行銷｣策略與會員進行深度溝通，成功導客至自然美之直營店或加盟店，而東森更擁有國際垂直美妝電商草莓網的強大優勢，未來將透過草莓網進軍全球210個國家，成為真正「品質、品牌、品味」兼具的國家級企業品牌。

▲東森全球新連鎖以獨創高分潤、結合社交電商發展，翻轉直銷產業模式。



東森從台灣虛擬零售經營為起點，為了在網路行動時代，迎接雲端戰的競爭、創造企業最大的價值，積極發展美妝保健品自營品牌、新零售新媒體經營與海外拓展佈局，今年事業體中的《東森全球新連鎖》，更以獨創高分潤、結合社交電商發展，翻轉直銷產業模式經營眾多保健、美妝品牌，為東森的國際化佈局與線上線下新零售整合，網路美妝保健全球行銷，又邁進一大步。

本次獲得最佳產品類的產品【東森自然美暢美力益生菌】： 多元好菌All in one，每包提供16株300億健康益菌。補充好菌打擊壞菌，幫助維持消化道機能，改變細菌叢生態。Fibersol-2®玉米來源可溶性纖維搭配菊苣根寡多醣，幫助益生菌常駐的重要成分，幫助消化及新陳代謝，加速體內廢物排出。富含22項蔬果多酚＋柑橘醣膠，總多酚高達90%，為蔬果攝取不足的族群，補充一天所需的活力來源，調整體質好健康。