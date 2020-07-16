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台積電法說前買氣觀望！大盤跌破5日線　指數跌45點收12157點

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▲▼美股崩跌，台股跟著跳水。受美股拖累影響，台股13號一開盤即崩跌七百多點，一舉摜破萬點關卡，盤面個股無一倖免。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股終場收在12157點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

台積電今日下午即將召開法說會，市場對下半年的展望及景氣、買氣觀望影響下，拖累台股盤中失守 12200 點，回測 12100 點支撐，不過尾盤跌幅收斂，終場收在12157點，下跌45點或0.37%，成交量1975.82億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以357.5元作收、下跌1.52%；鴻海（2317）以87.6元作收、上漲1.15%；股王大立光以4000元作收、下跌0.37%。

請繼續往下閱讀...

大型權值股漲跌互見，除了台積電、大立光、聯發科、國泰金下跌，中華電收平盤外，其餘都上漲。

今日上市各類股中，玻璃類股表現最好，上漲3.86%，較差的則是水泥類股，下跌2.27％。

此外，台泥昨日公告，因信昌化連年虧損，擬以13.66億元公開收購信昌化股票，信昌化未來也將下市。受利空消息拖累，台泥今股價走跌，盤中跌幅約2%，跌破10日線關卡，亞泥也同步走弱，下跌2.16%。

兆豐投顧董事長李秀利表示，台股今日盤中雖然下跌，但是尾盤跌幅收斂，強勢股依然續強，亞股整體表現也不算太差，大盤日Ｋ線盤整，乖離逐漸收窄，這幾天月線也慢慢上揚，整體均線仍呈現多頭排列。
 
對於國安基金不退場，李秀利認為，這對台股是一項利多，股市不是在買上半年，而是下半年、明年，就算第二波防疫再起，大家已經比先前知道該如何防疫，經濟活動暫時也不會受到太大影響，台股盤勢沒有想像中的悲觀，整體成長動力還在，建議投資人可聚焦留意半導體、5G手機等類股。

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