原油需求回溫　OPEC+擬8月起調降減產規模至每日770萬桶

▲OPEC+擬8月起調降減產規模至770萬桶/日。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導



因全球經濟緩慢的復甦，石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯等盟國同意，自 8 月起放寬石油供應限制，將減產規模下調 200 萬桶，至 770 萬桶 / 日。但他們表示，若出現第2波病毒的衝擊，將會使市場恢復平衡的進度複雜化。

策略能源 & 經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，「OPEC + 任何放寬減產限制的行動都會令人擔心，但目前市場狀況改善，加上部份 OPEC 成員承諾將先前過量生產而未做到的減產數量補回，這些消息都有助於舒緩市場擔憂的氣氛。」



OPEC及其盟友組成的OPEC +自5月以來一直在實施970萬桶/日，佔全球供應量的10％的減產協議。



沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿濟茲（Abdulaziz bin Salman）親王於聯合部長級監督委員會 (JMMC) 視訊會議中表示，「全球石油需求正在回溫，並且復甦的跡象相當明確，隨著協議即將邁入下一階段，放寬減產計劃所帶來的額外供應量將因此被消耗。」根據 S&P Global Platts 獲取的資料，一份 OPEC + 文件顯示，5 月和 6 月共有 13 個國家原油產量超過配額，合併達 84 萬桶 / 日。



油價已從4月每桶不到16美元的21年低點回升至每桶近43美元。國際能源署（IEA）署長Fatih Birol表示，「在經歷了疫情相關封鎖措施帶 來的衝擊後，全球石油市場正在緩慢恢復平衡，預計未來幾個月油價將在每桶40美元左右。」



Rystad Energy 高階石油市場分析師 Paola Rodriguez-Masiu 表示， 「雖然未做到減產承諾的國家將在 8 月和 9 月補回，但我們認為他們仍不可能達到 100% 的標準。以伊拉克來說，目前的經濟狀況還是得依靠原油來支撐，因此我們認為這些成員對補償目標定得太高了。」



美國能源信息署（EIA）表示，截至7月10日當週，原油庫存減少750萬桶，至5.317億桶，路透調查中分析師預測為減少210萬桶。

Price期貨集團分析師Phil Flynn表示「這份報告告訴我們，未來幾週庫存將進一步減少。我們將看到供應收緊，市場發出的信號顯示，可能會在8月之前，我們就會需要更多石油。」



截至今日12點30分布蘭特原油期貨結報價每桶43.55美元，美國原油期貨，報價每桶40.91美元。

