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她千元買古花瓶！擺50年積無數灰塵...竟是「乾隆珍寶」2.5億售出

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▲歐洲一位老婦人只花千元買下這個花瓶，但經專家鑑定後，發現原來是價值上億的中國乾隆皇帝古董。（圖／達志影像／美聯社）

▲快看看你家角落裡有無這種花瓶。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

歐洲一名住在偏鄉地區的老婦人，在50幾年前以44英鎊（約新台幣1600元）買下一個古花瓶，多年來將它放置在儲物櫃上。直到去年一名荷蘭藝術顧問拜訪老婦人時，看到這鑲著綠松石等各種寶石的古花瓶異常特別，於是拿給專家鑑定後，才發現這花瓶其實是中國乾隆時期的古物，近日這個花瓶以700萬英鎊（約新台幣2.58億元）的天價售出。

據英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，荷蘭藝術顧問羅森塔爾（Johan Bosch van Rosenthal）表示，他在去年接到這名老婦人的電話，請他去鑑定家中古物。羅森塔爾說，「我們走進一個放有許多古老中國藝術品房間，而她的4隻貓在裡面自由地走來走去。她指向一個放在櫃子上的中國花瓶，我知道這是一件特別而有價值的東西。雖然我不是中國藝術品專家，但我注意到這不是一個普通的中國花瓶。」

這花瓶已被老婦人的寵物包圍多年，不過被發現時仍完好無缺。蘇富比（Sotheby）拍賣行亞洲區董事長尼古拉斯·周（Nicolas Chow）也表示，「這個非常脆弱的花瓶在一個有著無數寵物的房子中放了半世紀，還保存良好實在是一個奇蹟。」花瓶最後也以700萬英鎊的價格售出。

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