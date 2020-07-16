英國大學申請數達65萬破紀錄　護理專業申請生大增：想在抗疫前線

▲ 英國大學申請人數達新高 。（圖／翻攝自UCAS官網）

實習記者張呈緯／綜合報導

英國全國大學的統一學生申請機構（UCAS）在6日公布《2020年英國本科申請數據》，資料指出，截至6月30日以來，申請英國各地大學的人有所增加，數量達到65萬人，是四年來最多人的一次，絲毫不受疫情影響。

此數據一出，打破各界人士的預測，因為過去大家普遍認為，英國的疫情嚴重，可能會影響到學校後續的招生問題，而這項最新消息讓不少大學鬆了口氣。在數據中顯示，今年透過UCAS申請大學的學生共有約51萬人，較前一年增長了1.6％，而在本土18歲的學生中，選擇繼續就讀大學的比例高達40％，是歷年來最高。

對於申請人數的上升，UCAS做了原因調查，有將近一半的人表明，疫情爆發增加了他們申請大學的動機；而有8%的人則直接表示，這是他們的主要甚至是唯一的原因。UCAS補充，這些以疫情爆發為主要理由的申請學生，有3個影響他們的關鍵因素。

1.因為新冠肺炎疫情導致工作缺額減少，他們擔心就業前景而選擇繼續讀大學。

2.疫情封鎖讓他們更多的時間思考自己的人生選擇。

3.因為疫情，他們反而不能做其他的事情。

▲大陸申請人數達2.5萬人。（圖／翻攝自UCAS官網）

留學生方面，大陸申請人數達2.5萬人，較去年同期上漲了23％，比例約占非歐盟國際生的四分之一；歐盟申請人數為4.9萬人，較去年減少了2%，這可能是因為英國脫歐後，歐盟學生無法繼續享受連帶低廉的學費，而高昂的費用成為歐盟申請量下跌的主要原因。

值得注意的是，在這次疫情中，許多英國的在地學生對醫護人員好感度大增，而這也反映在護理專業的學生申請人數，相較於去年，醫護專業人氣明顯提升許多，很多人表示，自己是因為想在抗疫前線工作，而選擇申請大學。

▲護理專業科系申請人數較往年提升 。（圖／翻攝自UCAS官網）