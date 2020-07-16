紐時：川普考慮禁止「9200萬中共黨員」入境美國　家屬一併驅逐！

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

《紐約時報》15日報導，知情人士透露，川普政府考慮，對中國共產黨黨員與其家屬實施旅遊禁令；這項提議仍處於起草階段，如果成真，可能會讓美中關係嚴重惡化。另一個問題是，中共有9200萬名黨員，美方在實施上也有困難。

知情人士表示，川普政府正研擬一項全面禁止中國共產黨黨員跟其家屬入境美國的方案。此舉必然會招致中方反擊，使得想前往或已停留在中國的美國民眾面臨驅逐出境。

報導指，這項仍在起草階段的總統公告，可能授權川普政府撤銷中共黨員簽證，至於這些已待在美國的黨員親屬，也有機會被驅逐出境。部分提議還打算對解放軍成員或中國國營企業高官實施旅遊限制，不過其中很多人可能已是中共黨員。

這項計畫由4名知情人士所透露，細節尚未敲定，最終也有可能被川普否決。《紐時》認為，雖然川普與競選團隊試圖將策略定義成「對中國強硬」，但自2017年上任後，他對北京的措詞其實模糊不定。

川普曾就部分議題批評中國，特別是貿易問題。另一方面，他卻多次讚許中國國家主席習近平，還被爆料請求習幫助他取得連任，對香港以及新疆情況大多也保持沉默。

此外，中國共產黨有9200萬名黨員。美國政府其實並不清楚多數民眾的政黨地位，要立刻辨識黨員身分並禁止入境，或驅逐已在美國者，將會困難重重。

根據一項政府內部統計，如果計算中共黨員與其家屬，這項禁令基本上是限制高達2.7億人前往美國。

▲川普政府有意阻擋中國共產黨黨員入境美國。（圖／視覺中國CFP）

正在草擬階段的總統命令將依據《移民與國籍法案》（Immigration and Nationality Act）；川普2017年曾引用該法，限制多個穆斯林國家公民入境。

如果該項內容廣泛的計畫成真，將是美中貿易戰以來，美方對中方最具挑戰性的行為。據報導，白宮、國務院與國土安全部官員都參與這項禁令的討論。

白宮國安委員會、國務院發言人15日都拒絕回應此事，國土安全部一名發言人也未回覆。並非所有美官員都想禁止全部的中共黨員，也有人士認為只需針對中共中央政治局25名委員與其家屬。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）中國研究問題學者布蘭契特（Jude Blanchette）認為，絕大多數中共黨員沒有參與北京的決策過程，針對全部的黨員，就像中國因不滿川普而制裁所有的共和黨人一樣。

布蘭契特表示，此舉可能影響中國近10%人口，隨意定罪的行為，將會點燃中方公共輿論的怒火。