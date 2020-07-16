快訊／紙本三倍券領券人次突破300萬大關　分辨真假的三招小撇步這裡看

▲振興三倍券今（16）日為開放領取實體券第二天，民眾於超商領三倍券。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（16）日為開放領取實體券第二天，依據經濟部統計，截至今天上午11時為止，全台已有303萬414人完成領券，官員也提醒分辨紙本三倍券的三招小撇步，讓民眾花得開心、店家也收得安心。

拿到紙本三倍券的民眾，即日起就能開始消費，經濟部官員說，有不少小店家擔心收到假券，也特別傳授「防偽看一看、摸一摸、轉一轉」的三招小撇步，分辨三倍券真假好安心。

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官員指出，拿到三倍券時可以先看一看券面上的隱藏字、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計；再用手觸摸三倍券上的主要印紋跟視障浮凸符碼，可以感覺到墨紋凸出紙面，最後再轉動一下三倍券，會發現左上角面額數字，呈現金色與綠色的變化，就是正港的三倍券。

另外，為疏導人流，經濟部除協調超商業者推出咖啡分享券等晚鳥優惠外，也再度宣佈官方版加碼方案，包括圓山大飯店環景套房一間，每房價值34,320元，加上九間的天際客房，每房價值17,600元，總價值將近20萬元的圓山大飯店住宿券十張，開放給二類「晚鳥」來抽獎。

官員指出，第一梯次預訂紙本三倍券，於7月15日至17日，未於超商、超市、藥妝店領取的民眾，或是於7 月30日16:00前完成數位三倍券綁定者，都有資格參加這波抽獎。

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