信用小白看過來！維持信評分數6撇步曝光　增加「信用卡使用年齡」也加分

▲銀行會透過信評分數來評估民眾的信用狀況。（示意圖／記者紀佳妘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「信用小白」指的是沒有申辦過信用卡，也沒有借用過貸款的人，因為無法提供銀行任何信用紀錄，進而讓自己被拒於門外。而「信評分數」正是銀行評估的重要依據，所以適時的貸款、消費等，都可以和銀行「培養感情」，「新鮮理財人x職場人理財」也整理出6個小撇步，讓民眾可以保持「好棒棒分數」。

「新鮮理財人x職場人理財」在IG「freshgradmoney」上發文，簡單講解「信評分數能幹嘛」，讓信用小白一看就懂。文中指出，信用評分是銀行評估個人信用狀況的重要參考指標，用來預測未來「還款」的可能性，而這也會影響到信貸核貸利率及額度的高低。

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信評分數主要分為3種情況，第一為「暫時無法評分」，由於未與銀行有信用往來的紀錄，也就是「信用小白」，又或是持卡未達3個月、無刷卡紀錄等，因此無法評分；第二是「剛好200分」，通常是出現了信用瑕疵才會只有200分，必須檢視自己的信用狀況；第三則是「200-800分間」，大多數沒有信用瑕疵也非信用小白者，都落在此區間，在報告上通常會有一個%數，可以藉此知道自己與他人相比後的信用狀況，如果為60%至70%，則代表自己的分數超過60%的人。

▲6個維持信用分數的好方法。（圖／經IG帳號「新鮮理財人x職場人理財」授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

為了維持信用分數，文中也提到6種「保持好棒棒分數」的方法：



1.不能有延遲還款紀錄：遲繳的次數如果越多，分數則會隨之降低



2.貸款不要用好用滿：將各類的貸款及信用卡使用額度相加後，總負債如果越多，分數則會越低



3.增加信用卡年齡：持有同張信用卡越久，且也有按時繳款，分數則會越高



4.不要只繳最低應繳：如果只繳信用卡最低應繳費用，則會產生循環利息

5.不要使用預借現金功能：啟用這個功能也會使分數降低



6.減少讓單位查詢你的次數：3個月內盡量不要申請超過3家以上的信用卡或貸款，如果聯徵查詢次數過多，則代表借款人近期的資金需求急迫，就會影響信用分數以及降低申貸

貼文也強調，與銀行培養感情並不是壞事，如果日後希望借款買車、買房，使用信用卡做適當額度的消費，也可以維持自己的「信用分數」，不過務必要記得「繳卡費」。