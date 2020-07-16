信用小白看過來！維持信評分數6撇步曝光　增加「信用卡使用年齡」也加分

▲銀行會透過信評分數來評估民眾的信用狀況。（示意圖／記者紀佳妘攝）
記者曾筠淇／綜合報導
「信用小白」指的是沒有申辦過信用卡，也沒有借用過貸款的人，因為無法提供銀行任何信用紀錄，進而讓自己被拒於門外。而「信評分數」正是銀行評估的重要依據，所以適時的貸款、消費等，都可以和銀行「培養感情」，「新鮮理財人x職場人理財」也整理出6個小撇步，讓民眾可以保持「好棒棒分數」。
「新鮮理財人x職場人理財」在IG「freshgradmoney」上發文，簡單講解「信評分數能幹嘛」，讓信用小白一看就懂。文中指出，信用評分是銀行評估個人信用狀況的重要參考指標，用來預測未來「還款」的可能性，而這也會影響到信貸核貸利率及額度的高低。
信評分數主要分為3種情況，第一為「暫時無法評分」，由於未與銀行有信用往來的紀錄，也就是「信用小白」，又或是持卡未達3個月、無刷卡紀錄等，因此無法評分；第二是「剛好200分」，通常是出現了信用瑕疵才會只有200分，必須檢視自己的信用狀況；第三則是「200-800分間」，大多數沒有信用瑕疵也非信用小白者，都落在此區間，在報告上通常會有一個%數，可以藉此知道自己與他人相比後的信用狀況，如果為60%至70%，則代表自己的分數超過60%的人。
▲6個維持信用分數的好方法。（圖／經IG帳號「新鮮理財人x職場人理財」授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）
為了維持信用分數，文中也提到6種「保持好棒棒分數」的方法：
1.不能有延遲還款紀錄：遲繳的次數如果越多，分數則會隨之降低
2.貸款不要用好用滿：將各類的貸款及信用卡使用額度相加後，總負債如果越多，分數則會越低
3.增加信用卡年齡：持有同張信用卡越久，且也有按時繳款，分數則會越高
4.不要只繳最低應繳：如果只繳信用卡最低應繳費用，則會產生循環利息
5.不要使用預借現金功能：啟用這個功能也會使分數降低
6.減少讓單位查詢你的次數：3個月內盡量不要申請超過3家以上的信用卡或貸款，如果聯徵查詢次數過多，則代表借款人近期的資金需求急迫，就會影響信用分數以及降低申貸
貼文也強調，與銀行培養感情並不是壞事，如果日後希望借款買車、買房，使用信用卡做適當額度的消費，也可以維持自己的「信用分數」，不過務必要記得「繳卡費」。
在 Instagram 查看這則貼文
⠀阿咪陀佛，我自己要打這篇前還自己先查了一下，超級緊張的啦⠀ ⠀ 信用小白看過來，適當的與銀行培養感情絕對不是壞事，為了之後買房車的貸款方便借款，可以拿張信用卡來做適當額度的消費，BUT!!!要記得每月要繳卡費喔～⠀ ⠀ ⠀ 信用評分是什麼？⠀ ⠀ 雖然這不是金融機構唯一評分標準，但信用評分是銀行用來評估個人信用狀況的重要參考依據，用來預測未來旅行還款義務的可能性，這會影響你的核貸利率及額度高低。⠀ ⠀ ⠀ 報告上面的分數代表什麼意思？⠀ ⠀ 會有3種情況：此次暫時無法評分、剛好200分、200~800分⠀ ⠀ 1.暫時無法評分：代表是信用小白一枚，與銀行的信用往來紀錄過少，或者信用卡持卡未滿3個月或近一年信用卡應繳金額皆未大於0⠀ ⠀ 2.剛好200分：可能已經有信用瑕疵不良記錄了，要好好檢視一下了⠀ ⠀ 3.分數在200~800分：一般來說，只要沒有瑕疵也非信用小白都會在這區間啦，在報告上除了看到分數也會給你一個%數，讓你了解自己跟他人相比之下，信用評等的狀況。舉例當你所測出來的分數百分位區間為60%~70%，代表你在評分至少高過60%的人。⠀ ⠀ ⠀ 如何維持好棒棒分數？⠀ ⠀ 不能延遲還款記錄：遲繳次數越低，分數越低⠀ 貸款額度用滿：把各類的貸款和信用卡使用額度加起來，總負債越多，分數越低⠀ 增加信用卡年齡：當持有信用卡越久，平時也有按時繳款，分數越高⠀ 不要只繳最低應繳金額：千萬不要只繳信用卡最低應繳而產生循環利息⠀ 不要使用預借現金功能：啟用這個功能會使分數降低⠀ 信用查詢次數過多：3個月內別申請超過三家以上的信用卡或貸款，聯徵查詢次數愈多，代表此借款人近期的資金需求較為急迫，會「影響信用分數以及降低申貸」⠀ 但是記得不要一直查詢哦 這樣會被以為是有什麼問題嗎 ⠀ 信用評分查詢網址⠀ https://apply.jcic.org.tw/CreditQueryInput.do⠀ ⠀ ⠀ 嗨我是新鮮理財人的B編⠀ 希望能幫助到你，有任何問題歡迎小盒子與我們討論⠀ 如果對我們的文章有興趣的你⠀ 按個愛心完就來追蹤吧～～～⠀ ＠freshgradmoney⠀ ⠀ #投資理財 #投資初心者 #理財 #貸款 #信用卡 #信用 #借錢 #銀行 #利率 #新鮮理財人 #投資 #信用評分 #大學生 #大學生投資 #菜鳥