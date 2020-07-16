經濟重創！新加坡聖淘沙大規模裁員　42年肉骨茶名店淚訴：可能會倒閉

▲新加坡聖淘沙名勝世界在疫情爆發前總是人滿為患。（圖／記者陳涵茵攝）

實習記者莊子誼／綜合報導

新冠肺炎重創全球經濟，旅遊業及餐飲業皆受到嚴重影響。新加坡知名觀光景點聖淘沙名勝世界昨（15）日宣佈大規模裁員，在地名店「發起人肉骨茶」也公開求助表示，如果兩個月內生意沒有好轉，42年的老招牌將面臨倒閉。

聖淘沙名勝世界指出，在盡量節省不必要開支、管理層減薪30％的情況下，仍需遺憾地裁員，這也是自2011年開業以來，第二次大規模裁員，不過實際裁員人數未得到官方證實。

請繼續往下閱讀...

為控制疫情，新加坡於3月下旬執行阻斷措施，關閉酒吧、夜店、舞廳、電影院與卡拉OK等娛樂場所，近日逐漸進入解封第2階段。此外，所有經濟活動也都陸續復工，民眾可以到公司上班，也能在保持社交距離的情況下到餐廳用餐。

▲新加坡發起人肉骨茶未來兩個月的生意若無起色，將會面臨倒閉危機。（圖／記者黃士原攝）

發起人肉骨茶第二代老闆蔡正坤在臉書發文求助，並表示創店42年來，今年的營業額截至目前為止已下滑超過85％，本以為阻斷措施解封後情況會有所好轉，店內卻仍十分空蕩、冷清，蔡正坤懇求「為了員工生計，以及傳承下來的老味道」，希望消費者能給予支持，一起度過這次的難關。