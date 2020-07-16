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東方之珠煙硝四起　香港金融戰場「中美5大對戰」劇本分析

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

▲美中雙方的對抗力道持續升高，香港的金融地位搖搖欲墜。（圖／路透社）

文／陳鴻達

中國通過授權制定港版《國安法》立法草案，美國取消香港獨立關稅地位及後續採取制裁措施，美中雙方的對抗力道持續升高，香港的金融地位搖搖欲墜，雙方要如何迴旋出招，各方皆注目以待。

中國人大5月28日通過授權制定港版《國安法》立法草案後，美國揚言將取消香港獨立關稅區的地位，並將祭出後續的制裁措施。瞬時雙方緊繃的關係升到最高點，各界也都在揣測後續美中還會陸續出哪些奇招，會造成什麼影響。

請繼續往下閱讀...

對戰1：對香港貿易報復，美國會反傷自己？

5月29日凌晨，香港特區政府發布新聞稿指出，美國對香港施加制裁，會嚴重損害美國自身利益。因為過去10年，香港是美國最大貿易順差的來源，每年約有300多億美元，從2009至2018年期間累計的貿易順差總額達2,970億美元。香港是美國紅酒的全球第3大出口市場，牛肉第4大出口市場，農產品則為第7大。

但問題是香港人吃得了這麼多嗎？香港從美國進口這麼多商品，並不是供應香港內需市場，香港是免進口關稅的自由港，中國的進口關稅卻很高，因此美中港之間存在著「競租」（Rent Seeking）條件。中國有力人士在香港設立公司，從美國進口大批物資到香港，然後轉口回內地。加上香港與中國簽訂了CEPA（更緊密經貿關係安排），互有租稅優惠，因此在中國直接從美國進口相同的貨品，會比經由香港轉口貿易負擔更高額的關稅。有關係的人就藉由取得原產地證書，享有此轉口貿易的獲利。

若香港提高對美國商品的進口關稅來報復美國，繳稅的是買方香港，不是賣方。利益受損的是不能再進行轉口貿易套利的中國有力人士，而不是美國至於美國會不會對從香港進口的商品課徵高關稅，事實上這根本不重要，因為美國每年從香港的進口只有約5億美元。因此美國可能的反制作為是，限制機敏科技產品出口到香港。過去由於美國限制一些機敏科技產品出口到中國，因此許多中國業者就藉由香港的白手套進口，再轉手獲得。現在美國就趁這個機會把漏洞補上。

對戰2：港幣美元聯繫匯率何去何從？

包括Bloomberg等國際媒體都有文章討論，猜測川普可能禁止港幣與美元之間的自由兌換，或是中止港幣美元聯繫匯率。事實上是否維持連續匯率，主動權在中國。1983年10月至今的港幣聯繫匯率，已經有37年歷史，主要目的就是香港政府必須穩定港幣匯率，以吸引外資。

▲▼港幣。（圖／CFP）

▲港幣美元是否維持連續匯率，主動權在中國。（圖／CFP）

中國高層對於港幣聯繫匯率可能有不同的看法，但為避免對香港金融中心的衝擊，只好隱忍不發。至於港幣與美元之間能否自由兌換，那應該是取決於持有者雙方的意願。6月12日美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）提出，將研議資金流入香港，惟缺乏進一步說明如何操作。川普即使不想讓美元給別人搭便車，變成敵方的交易工具，也莫可奈何，他最多只能限制美國銀行進行該項業務。

事實上中國要注意的是，過去全球一有危機發生，往往伴隨著「美元荒」，因為市場為了避險而搶持美元資產。這次疫情發生後，美元荒再次出現。為了解決一些國家在國際支出的美元短缺，目前有9個國家央行參與貨幣互換協議，今年以來已經出現了3次貨幣互換機制。中國現在要挑戰美元地位，恐怕脫離現實太遠。

對戰3：「外國公司問責法」逼迫美國中概股下市

過去在美國掛牌的公司，因為中國以國家安全為由，禁止會計師的審計紀錄被轉移出國，因而造成這些中國企業未經「上市公司會計監督委員會」（Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB）的審計監督就上市，成為美國證券交易法的大漏洞。這些年來，中國企業的審計品質一直受到質疑，但美國監管單位還是無法審核該公司原始財報資料。

因此以火箭般速度崛起，在那斯達克掛牌的瑞幸咖啡，在今年4月爆出財務數據造假之後，美國參議院在民氣可用下，火速在5月20日以全數通過《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）以回應。該法案（還未正式生效）規定，在美上市的外國公司必須財務審計透明，並遵循與美國企業一樣的稽核審計程序，簽證的會計師事務所須受到PCAOB的監督，並且提交文件證明它不屬於外國政府所有或控制。對於已經上市的公司，PCAOB若連續3年無法對該公司的簽證會計師事務所進行審查，這家公司的證券將被禁止在美國交易。中國若是堅持抗拒公開，在美國上市的249檔陸企，市值1.2兆美元，占美國股市3.3%，恐將被「集體退市」，這對美中兩國將造成什麼衝擊呢？

對戰4：港交所為吸引第二上市破壞規定

中國民族主義者認為，美國對中國在美上市公司極不友善，將有助於轉往香港掛牌，推升香港在全球籌資市場的地位。由於這些已經在美上市的公司若要下市，成本較高，期程不易掌握，因此一般預料會開始展開到香港第二上市以為因應。港交所為了爭取這些貴客，甚至不計毀譽的給予相關豁免規定。香港能有今日的金融中心地位，主要靠的就是公平與自由，今日給了這些新貴特權，有助於港股一時之熱，但對後來整體的發展是否會成為另一種負擔？

2018年2月23日港交所針對上市規則做出歷史性的修改，對阿里巴巴等在2017年12月15日前，已在境外上市的中國企業提出若干豁免，以吸引它們來到香港做第二上市。這些特別豁免包括：不視為香港公司、簡化股權披露、股東權益保障與財務揭露等等。2019年11月26日阿里巴巴正式在港交所掛牌上市，首日開盤一度上漲7.7%，成為港股第一大市值公司。

今年初阿里巴巴希望能夠被納入「港股通」的名單，這也引發其與中國股市的矛盾，因為一旦納入又不知從中國吸收多少資金活水。未來其他公司也循此模式，那將嚴重擠壓中國內地股市。5月底市場傳出港交所已核准京東及網易的第二上市申請，預料矛盾將快速升高。

▲▼香港,港交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲港交所為了爭取這些貴客，甚至不計毀譽的給予相關豁免規定。（圖／達志影像／美聯社）

對戰5：人民幣與美元利差是川普罩門

2018年中國公布11條金融開放措施，放寬外資持股比例限制與業務範圍，2019年7月又提出「新11條」加快開放速度。據報載，高盛、瑞銀、摩根大通和野村控股等金融巨頭皆已經在2020年初提高持股過半，也就是增加對中國的投資。這在實體產業紛紛從中國撤資，中國出現外匯緊張的同時，對中國是不是及時雨呢？今年5月之前，川普一再壓低美元匯率以利出口，但5月中旬後突然改口支持「強勢美元」，應該是要抑制資金流向中國！

但今年以來美國連續兩次大降息到幾乎零利率，使得美中兩國的利差再次擴大，再加上聯準會大幅收購各種債券，所釋出幾乎零成本的資金會不會外溢到中國呢？今年2月下旬，中國國務院新聞辦公室找人民銀行等召開國際記者會，除了推銷其抗疫成績外，加強吸收國際資金也是其重點。同時中國人民銀行與外匯局為擴大中國企業借用外債空間，將企業跨境融資風險加權餘額上限由原來淨資產的2倍提高到2.5倍，讓中國企業的外債空間馬上增加數百億美元。這種種對可動用外匯不是很充裕的中國來說，亦不無小補。

再如港版《國安法》風波後，一般認為會加速港幣弱化，香港資金外逃至新加坡等地的消息也時有所聞。然而由於港美之間的利差一度超過100點，6月中旬還有60至70個基點，結果反而造成資金湧入、港元不斷走強，連續觸及強方兌換保證。因此美國的低利率，以及美中兩地顯著的利差，極可能成為川普在金融戰中的弱點破口。

*本文作者為台灣金融研訓院副研究員

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