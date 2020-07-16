無薪假人數雖減2219人、家數卻增22家　勞動部：製造業增加最多

▲勞動部公布最新無薪假統計。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到974家，實施人數2萬3,607人。跟上期所公布實施家數計952家，實施人數2萬5,826人相比本次新增22家，人數減少2,219人。勞動部指出，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

從勞動部所公布的數據來看，實施家數最多的前三名行業依序為製造業315家、批發及零售業306家、支援服務業67家；實施人數前三名依序為製造業1萬5927人、批發及零售業4344人、住宿及餐飲業740人。

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對此，勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，這次減班休息人數會減少主要是因為在運輸倉儲業中，有一家規模較大的航空公司停止減班休息，上期在運輸倉儲業中實施減班休息的人數一共有2840人，跟這期的635人相比，共減少了2205人。

王金蓉也說，這次新增家數的部分主要還是在製造業，家數增加了16家、人數為305人，製造業增幅雖然不大，但還是有增加，主要原因就是因為製造業的訂單不僅國內而已，還有國外訂單，由於目前國外疫情尚未獲得控制，因此也受到影響。

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