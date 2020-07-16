「意外摸到太難忘」上癮襲胸6櫻花妹　癡漢：我也覺得很丟臉啊

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記者黃翊婷／綜合報導

45歲的派遣人員永田大輔今年6月間涉嫌襲胸6名女子，犯案地點就在東京都大田區蒲田車站，落網之後他坦言，過去因為不小心碰觸到女性胸部，覺得觸感太好，一時糊塗才會伸出鹹豬手，「但我也感到很丟臉，5月的時候就停手了」。不過，由於永田大輔給出的時間點與犯案時間不同，東京都警視廳目前仍在調查當中。

根據《TVB NEWS》等日媒報導，永田大輔看準車站通勤時間人潮眾多，於是混進人群中找尋下手目標，並隨機對6名女子襲胸（其中一人為19歲），今年6月間再度犯案被警員撞見，當場被逮。

▲永田大輔承認曾犯案超過10次。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

永田大輔落網後坦言，過去因為不小心碰到女性的胸部，覺得觸感太棒了，之後就開始對女性伸出鹹豬手，前後算一算大概做過10次以上，「但我也覺得這樣很丟臉，所以5月的時候就停手了。」

然而，永田大輔的說詞顯然和實際情況有落差，對於在車站襲胸被抓一事，他矢口否認並辯稱「不記得了」。雖然全案警方目前仍在調查當中，但日本網友看完相關報導都覺得很生氣，紛紛留言痛批，「藉口牽強成這樣，當大家都是笨蛋嗎？」、「戴什麼口罩啦，應該公開長相才是」、「這種行為就和游泳時會故意摸別人屁股的色狼一樣」。