對抗低薪、低利！　小資族善用投資工具搶存一桶金

▲面對低利、低薪的時代，中信銀行建議，小資年輕族群可善用數位理財服務，建立理財習慣。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者紀佳妘／台北報導

隨著畢業季到來，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，職場新鮮人面對更嚴苛的低薪與低利環境，中信銀行建議，剛畢業的小資年輕族群，應善用數位理財服務，藉由低投資門檻建立理財習慣，慢慢累積第一桶金。

各家銀行近年來陸續推出數位金融服務，如「智動GO」、「樂退GO」與「錢寶寶外幣定存」等，最低投資門檻1,000元的理財工具，搶攻年輕小資族群，其中「智動GO」自今年3月推出「目標投資」功能後，吸引不少投資新手加入，其中20至35歲的年輕人佔7成，從未買過基金的客戶高達8成，建議剛開始投資的年輕族群，可以選擇股債均衡配置的多元投資組合，幫助自己輕鬆理財。

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在低薪低利的環境下，多數年輕人的投資目標也隨之改變，過去以買房、買車為主的夢想，已轉變為出國旅遊、進修計畫、為家人買禮物等小確幸。中國信託銀行指出，年輕人薪水有限，有計畫的財務分配更為重要，建議剛開始投資的年輕人，在股債市場選擇上，可選擇股債均衡配置的多元投資組合，參與市場上漲契機，同時避開單一市場或產業的投資風險。

在「目標投資」分布上，中信銀行建議，年輕人拿到薪水時，可以「先存後花」，先規定自己每個月至少存3,000元，將資金平均分配在短、中、長期等不同目標，例如1,000元為旅遊基金、1,000元為結婚基金、1,000元為退休金，配合銀行智能理財服務系統，達到聰明投資的效果。

此外，中信銀行提供美元、澳幣等4種幣別的「錢寶寶定存」外幣儲蓄計畫，可設定每月最少扣款1,000元。中信銀行建議，民眾也可善用定期換匯優惠活動，搶到外幣即期匯差好康。