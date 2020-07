記者丁維瑀/綜合報導

阿納多盧通訊社(Anadolu Agency)16日報導,土耳其一架偵察機在凡城(Van province)墜毀,7名安全人員罹難。土耳其內政部長索魯(Suleyman Soylu)證實,偵察機在該國東部的凡城墜毀後,有7人死亡,其中2人為機師。

根據俄羅斯衛星通訊社,這起事件發生在海拔2200公尺的山區,詳細地點在蓋瓦什(Gevas)阿爾托斯山 (Mount Artos)。

