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只有10萬元資金！她看不懂財報...但掌握「一訣竅」每月多賺數萬

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余如盈擅長籌碼選股，搭配技術分析輔佐，進行短線操作。

▲余如盈擅長籌碼選股，搭配技術分析輔佐，進行短線操作。

圖文／鏡週刊

34歲的小資女余如盈，為了能多增加收入，過去不斷找股市名師「拜師學藝」，還曾聽信投顧老師買股慘虧，如今她靠著籌碼選股及10萬資金池，搭配股票期貨短線操作，每個月穩定從股市提款數萬元，不僅幫自己多加一份薪，還賺到房子頭期款。

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頂著一顆妹妹頭、掛著稚嫩娃娃臉的余如盈，採訪當天，順手把自己編製的「武功祕笈」攤開在桌上，「我都把它供奉在自己家的財位上，還叫設計師幫忙打燈，我老公都覺得我瘋了。」她笑著說。

這本祕笈的內容不簡單，是余如盈將過去上權證小哥投資課的講義彙整成冊，尤其她還把每堂課的內容仔細分門別類，例如：主力籌碼判斷技巧、抓地板股、抓轉折點等，甚至還記下每次上課日期、重點筆記，「這樣才方便複習。」

10年來不斷地拜師學藝，余如盈聽過不少老師的課，像存股高手陳重銘就是其一，「陳老師概念跟邏輯都很清晰，操作技巧簡單。但是存股對我這種小資女來說好遙遠，因為要存到大量的股票張數才能有豐厚獲利，而我的本金真的有限。」

「而且我不太喜歡把一筆錢放在股市，不能提出的感覺。」因為清楚知道自己要的投資方式，因此當她聽到權證小哥的短線買賣策略，以及可以透過權證、股期等操作，讓小錢也能參與漲跌的技巧，她馬上確定那就是自己要的。

「我現在選股很簡單，就是用先找到熱門族群，在觀察主力籌碼進出，搭配技術線型輔佐進出場點。」然而，進一步問起為什麼沒有想過用價值投資、參考財報的方式來選股呢？她笑笑說，「從來沒有想過，因為我就看不懂財報數字。」、「股市從來就沒有所謂最好的賺錢策略，只有最適合自己的方法。」

股票期貨小辭典

股票期貨是以股票為期貨契約「標的」的商品。目前市場上約有近200檔股票期貨標的。熱門的股期如台積電期貨、鴻海期貨、旺宏期貨、中美晶期貨等。

買賣規則同期貨，投資人只要放入一定金額之保證金，即能開始交易。以台積電為例，若買進最低下單單位「一口」多單，保證金約為9萬3000元（每檔股票因股價位階不同，保證金額也不盡相同），此時若台積電股價漲1塊錢，台積電股期就賺2000元，反之則賠2000元。槓桿約為一般股票的7.5倍。


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