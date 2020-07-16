性虐魔遭鞭行74下…打到慘叫口乾　「臉上一塊」竟成免費廣告

▲印尼亞齊特區過往執行鞭行畫面。疫情爆發後，儀式移到室內進行。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

印尼亞齊特區（Aceh）日前執行鞭行，一名26歲男子對未成年伸出魔爪，在大眾面前被鞭打74下。不過外界注意到，他當時戴著透明的面罩，上面印有BookCabin.com字樣，他表情痛苦的同時，竟意外替一家旅行社打廣告。

《每日郵報》報導，雖然新冠肺炎（COVID-19）疫情侵襲全球，亞齊特區仍保留鞭行傳統。日前被鞭打74下的男子遭當局認定有罪，案件涉及未成年，據了解，原先他要接受80下鞭打，不過入獄6個月後，肉體上的懲罰也減輕。

僅知男子被稱為「MZF」，當時戴著印有「BookCabin.com」字樣的透明面罩，被帶到鹿樹昆（Lhoksukon）執行鞭行，他表情扭曲，不過外界注意到他似乎在替旅遊業者打廣告。搜尋BookCabin.com，該業者自稱為印尼的新旅遊公司，希望能開拓海外市場。

還不清楚這家旅遊業者是否有意透過鞭行來宣傳，也未知其與犯人的關係。當地媒體指出，男子被鞭打的過程中非常痛苦，不斷呻吟，打到第40下後，他請求短暫休息並喝點東西。

國際特赦組織此前表示，鞭行殘忍、不人道且有辱人格，另外在疫情爆發期間執行，也對廣大民眾造成進一步的威脅。事實上，就連印尼總統佐科威（Joko Widodo）也曾呼籲停止鞭行。然而普遍民意依舊支持這種作法。