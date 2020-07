為了不戴口罩賠上性命！　持刀男砍傷吵架老人被擊斃畫面曝光

▲男子持刀與警察對峙畫面曝光。(圖/翻攝自Twitter/MSP First District)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州一名男子因為不肯戴口罩和人發生爭執,竟然拿出隨身的刀砍傷一名老人,而警方到場後又不肯棄械繼續對峙,最後被警方多槍擊斃,警方近來公布事發畫面,目前內部正在進行調查,而身受重傷的老人送醫治療後傷勢已無大礙。

伊頓郡(Eaton County)警方表示,事件14日早上6時45分發生在當地便利商店Quality Dairy,43歲男子魯伊斯(Sean Eric Ruis)由於進入店面時不肯戴口罩,所以和店員以及其他顧客發生衝突,他突然掏出隨身攜帶的刀刺傷一名77歲老人,之後便驅車離開現場。

警方接獲報案後,於當日上午7時13分發現一輛可疑車輛,找到逃逸的魯伊斯,然而他下車後依然不願意配合。從監視紀錄器畫面可看到,魯伊斯下車後手上持著2把刀以及工具,先是緩緩靠近員警、後來突然衝向對方,迫使警察不得不開槍,身中多槍的他後來被送到醫院時身亡。開槍的女員警沒有受傷,但在接受內部調查期間暫時休假中。

VIDEO IS SENSITIVE IN NATURE: Eaton County Sheriff’s Department Deputy Involved Shooting. The Michigan State Police 1st District Investigation Response Team is investigating the deputy involved shooting that occurred on Jerryson Drive in Delta Twp, Eaton County on July 14. pic.twitter.com/733H2iOhCa